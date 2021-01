Fujifilm aktualizuje XF 27mm F2.8 R WR, nyní má odolnější konstrukci

Systémje poměrně populárním a výrobce nechce nechat nic náhodě. Proto přichází s aktualizovanými verzemi starších objektivů, jak už se to ostatně stalo i s modelem XF 10-24mm . Nyní se dostal na řadu model. Zásadní změnou je zvýšená odolnost vůči nepříznivému počasí (od toho nově "WR" v názvu). Nemá mu tak vadit voda, prach nebo mrazy do -10 °C. V dalších ohledech je to starý známý objektiv s 27mm reálnou ohniskovou vzdáleností a 41mm přepočtenou (úhel záběru 55,5°). Má 7 optických členů uspořádaných do 5 skupin, jeden člen je asférický. Světelnost má hodnotu F2,8 a 7lamelovou irisovou clonu lze nastavit maximálně na F16. Clonový kroužek dovoluje nastavení clony na objektivu, je zde ale i poloha A pro automatiku a volbu clony z těla.