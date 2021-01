Fujifilm chystá kompaktní a levný středoformát GFX 100S

GFX 100S. Jak už napovídá název, měl by mít zhruba 100MPx snímač, přičemž patrně půjde o stejný 102MPx CMOS BSI čip, který najdeme i v

Internetem kolují zprávy, které hovoří o brzkém příchodu nového středoformátového fotoaparátu. Jak už napovídá název, měl by mít zhruba 100MPx snímač, přičemž patrně půjde o stejný 102MPx CMOS BSI čip, který najdeme i v GFX 100 . Fotoaparát má být zajímavý hned v několika ohledech. Stejně jako GFX 50S, i tento model má mít kompaktnější rozměry, a hovoří se dokonce o tom, že bude ještě menší než GFX 50S.

Nemělo by ale zůstat jen u toho. Novinka by měla být také levnější. Zatímco GFX 50S začínala na 6499 USD, GFX 100S by měla údajně začínat už na 5999 USD. Dostat by se mělo i na mechanickou stabilizaci senzoru. Fotoaparát se má dle uniklých informací představit 27. ledna. Spekuluje se, že téhož dne by se mohla objevit i X-E4 a dále tři nové objektivy. Konkrétně se mluví o středoformátovém GF 80mm f/1.7 a dvou APS-C objektivech XF 27mm f/2.8 II a XF 70-300mm f/4.0-5.6. Tak uvidíme.

