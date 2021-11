Fujifilm přichází s hybridním instantním fotoaparátem instax mini Evo

Společnost Fujifilm je známá svými instantními fotoaparáty a nyní rozšiřuje nabídku o model instax mini Evo. Ten patří do skupiny hybridních fotoaparátů, takže jde o digitální fotoaparát i tiskárnu v jednom. Fotografie tak můžete pořizovat a ukládat do interní paměti (zhruba na 45 snímků) nebo microSD kartu (cca 850 snímků na každý GB), ty lze sdílet pomocí aplikace do telefonu, nebo si je můžete rovnou vytisknout (a pochopitelně i později).



Fotoaparát má maličký 1/5" snímač CMOS s rozlišením 5 MPx. Objektiv dává po přepočtu širokoúhlých 28 mm a jeho světelnost je F2,0. Zaostření je možné od 10 cm do nekonečna. Expoziční časy mohou být 1/8000 až 1/4 sekundy, citlivost ISO 100 až 1600. K dispozici je korekce expozice od -2 do +2 EV. Nechybí ani blesk (50-150 cm) a 100 kombinací efektů (10 efektů pro objektiv a 10 filmových efektů, které lze vzájemně kombinovat).

Tisk je možný v rozlišení 1600×600 bodů (638×318 dpi), nicméně při tisku z mobilní aplikace se sníží na 800×600 bodů (318 dpi). Doba tisku činí 16 sekund v režimu instax-Natural a 23 sekund v instax-Rich. Vzadu najdete také 3,0" LCD s rozlišením 460 tisíc bodů (320×480 RGB pixelů), nechybí port micro USB. Akumulátor zvládne 100 vytištěných snímků, nabíjí se 2-3 hodiny. Rozměry fotoaparátu činí 122,9×87×36 mm a váží 285 gramů. Cena byla stanovena na 199 USD a prodej začne v únoru 2022.



