Fujifilm si patentoval teleobjektivy 300mm a 500mm

Společnost Fujifilm má v nabídce především velké množství středních a širokoúhlých objektivů. Pokud jde o teleobjektivy, zde je nabídka zatím poměrně chudá a nové patenty podané společností napovídají, že by se to mohlo v budoucnu i změnit. Našly se tu totiž dva nové pevné objektivy s výrazně delšími ohniskovými vzdálenostmi, než jaké jsou dostupné v dnešní nabídce (ta u pevných objektivů končí na 200 mm, druhý nejdelší má jen 90 mm).

První z patentovaných objektivů je Fujinon XF 300mm F4, který má skutečnou ohniskovou vzdálenost 292,94 mm a světelnost F4,11. Po přepočtu by dával lehce nad 450 mm (reálně však 447 mm). Druhým je XF 500mm F5,6, jehož přepočtená papírová ohnisková vzdálenost by přesahovala 750 mm. Skutečná ohnisková vzdálenost má ale činit jen 486,99 mm, což by po přepočtu mělo dávat 743 mm. Světelnost má dosahovat přesné hodnoty F5,76. Zatím pochopitelně nevíme, kdy a zda vůbec se tyto nové objektivy objeví na trhu.

