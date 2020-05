Fujifilm také umožňuje použít fotoaparáty jako webkameru

FUJIFILM X Webcam Support je kompatibilní pouze se systémem Windows 10 x64 a je volně ke stažení na

Kvůli koronavirové pandemii pracuje spousta lidí z domu a výrobci fotoaparátů přicházejí s řešením, jak k funkci webkamer použít fotoaparáty. Koncem dubna to zavedl Canon pro Windows 10 x64 , nyní se přidává společnost Fujifilm. I její softwareje kompatibilní pouze se systémem Windows 10 x64 a je volně ke stažení na stránkách výrobce

Podporuje APS-C CSC fotoaparáty Fujifilm X-PRO2, X-PRO3, X-H1, X-T2, X-T3, X-T4 a dokonce i středoformátové modely GFX50R, GFX50S a GFX100. Se středoformátovou webkamerou budou majitelé opravdu jedineční, takovou věc doma nebude mít jen tak někdo. Postup pro připojení je zveřejněn na stránkách a ve zkratce zahrnuje nastavení fotoaparátu do režimu jednorázového focení (S), nastavení PC připojení k USB na "USB Tether Shooting AUTO” nebo “USB Tether Shooting FIXED", pak je dobré nastavit expozici (ideálně s manuálním režimem a Auto ISO), Pre-AF na ON a je to. Fotoaparát už zbývá jen připojit k PC a aplikace pro video konference by ho měly rozpoznat.

