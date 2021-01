Fujifilm ukončí výrobu barevného filmu PRO 400H: nejsou materiály

Na kinofilmy dnes fotí v podstatě už jen nadšenci, a tak není divu, že se postupně ukončuje jejich výroba kvůli nízkému zájmu. V případě dalšího filmu Fujifilm PRO 400H, jehož výroba se chýlí ke konci, je ale problém někde jinde. Ten je zvláštní svou čtvrtou povrchovou vrstvou, která vyžaduje speciální materiály a chemikálie. Tomuto filmu se tak sice stále dostávají zákazníci, ale nedostává se mu materiálů.



Společnost Fujifilm se tedy rozhodla ukončit produkci PRO 400H. To se bude týkat jak kinofilmu 135 PRO 400H EC NP 36EX 1, tak i většího formátu 120 PRO 400 H EP EC 12EX NP 5. Zatímco v případě toho prvního byla výroba skončena ke 14. lednu, vzhledem k zájmu chce Fujifilm ještě vyrobit poslední série filmu 120 se zbývajícími materiály, takže by zásoby měly vystačit asi ještě do konce letošního roku.

