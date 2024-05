Fujifilm uvádí nový zoomovací objektiv XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR

Fujifilm inovoval nabídku svých APS-C fotoaparátů o nový model X-T50, ale to nebyla jediná novinka. Tou další byl objektiv Fujinon XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR. Ten by měl nahradit už notně zastalý objektiv XF 18-55mm F2.8-4.0, který je tu s námi od počátku systému Fujifilm X, tedy už něco přes 10 let. Ne vše se ale zlepší. Jednou z velkých výhod bude širší začátek na 16 mm, tedy na přepočtených 24 mm a širším úhlu záběru 83,2°. Na druhou stranu končí o něco dříve na 50 mm, tedy přepočtených 76 mm a úhlu 31,7°. Optický zoom se tak nadále drží zhruba na hodnotě 3,1x. Objektiv se skládá z 11 optických členů v 9 skupinách, 3 členy jsou asférické a 3 z ED skla.

Horší je to i se světelností, ta začíná na stejných F2,8, ale končí na F4,8, což je o více než půl EV horší hodnota, navíc celý tento rozsah je posunut do nižších ohniskových vzdáleností. Objektiv navíc přišel i optickou stabilizaci obrazu a bude se tak muset spoléhat na mechanicky stabilizované snímače v tělech fotoaparátů. Maximální hodnota 9lamelové clony je F22.

Na druhou stranu se zlepšilo zaostřování. To je možné od 24 cm od roviny čipu a objektiv dosahuje 0,3x zvětšení (0,45x po přepočtu). To je 2krát tolik, čeho byl schopen předchůdce. Zaostřování se také zrychlilo a objektiv to má zvládat za pouhých 0,015 sekundy. Rozměry objektivu činí 65 mm v průměru a 71,4 mm na délku. Jeho hmotnost je jen 240 gramů a využívá filtry s průměrem 58 mm. Jak už je dnes zvykem, objektiv je odolný vůči nepříznivému počasí. Cena novinky činí 19.900 Kč s DPH.