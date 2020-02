Fujifilm uvede Pixel-Shift se 400 MPx a XF 50mm F1.0

Fujifilm nedávno představil novinky na svém X Summitu. Vedle X100V a ohlášení X-T4 na 26. února se mluvilo i o dalších novinkách. Jednou z nich je funkce Pixel Shift pro středoformát GFX 100. Ten má totiž mechanickou stabilizaci obrazu posunem čipu, což lze využít k multiexpozici a zvýšení rozlišení. Čip se totiž několikrát jemně posune a vyfotí několik snímků, jejichž složením se pak vyruší např. nutnost Bayerovy interpolace a lze i získat další detaily. U Fujifilmu by tak díky 100MPx senzoru a multi-expozici měly být s novým firmwarem výsledkem až 400MPx snímky.

Dále se tu hovořilo o objektivu XF 50mm F1.0. Ten měl být původně přepočtenou padesátkou, tedy XF 33mm F1.0, ale takový objektiv by byl příliš obrovský a těžký. Místo něj tak bude nativní padesátka, tedy s cca 75 mm po přepočtu. Na rozdíl od Nikonu, který odpískal autofokus u svého Noctu 58mm F0.95, kde by to dle jeho slov nebylo rozumně proveditelné, Fujifilm bude mít AF systém a má tak jít o nejsvětelnější objektiv s autofokusem na trhu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: