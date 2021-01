Fujifilm uvedl kompaktní středoformát GFX100S se 102 MPx

Další novinkou od Fujifilmu, která byla představena v těchto dnech, je středoformátový fotoaparát Fujifilm GFX 100S. Ten má velký snímač s rozměry 43,8×32,9 mm a efektivním rozlišením 102 MPx (11648×8736 pixelů). Data umí ukládat v JPEGu, 14 nebo dokonce 16bitových RAWech (formát RAF) a 8 nebo 16bitových TIFFech. Zpracování dat tu má na starosti X-Processor 4. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách, účinek se zvýšil o 0,5 EV na výsledných 6 EV (64krát delší expozice než dle pravidla převráceného hodnoty ohniskové vzdálenosti). Je zde i digitální stabilizace pro video.



Fotoaparát podporuje citlivosti ISO 100 až 12800, v režimu rozšíření je to ISO 50 až 102400. U videa jde o ISO 200 až 12800, v rozšíření do ISO 25600. Korekce expozice může být od -5 do +5 EV. Mechanická štěrbinová závěrka podporuje časy 1/4000 až 4 sekundy (P), resp. může jít až na 30 sekund (A) a 60 minut (S, M, bulb). Elektronická závěrka zkrátí minimální čas na 1/16000 sekundy. Synchronizační čas blesku činí 1/125 sekundy. K dispozici je expoziční bracketing pro 2, 3, 5, 7 nebo 9 snímků. Další bracketingy tu jsou pro filmové simulace, DR režimy, ISO, vyvážení bílé a zaostření. Nechybí ani multiexpozice (až 9 snímků) a funkce Pixel Shift Multi Shot, která dokáže díky multiexpozici navýšit rozlišení.

Sekvenční snímání dosahuje maximální rychlosti 5,0 fps, buffer postačí na 42 JPEGů, resp. 14-16 RAWů dle komprese. S elektronickou závěrkou je to překvapivě méně, jen 2,9 fps. Pokud jde o zaostřování, kontrastní systém funguje od -2,5 EV, fázové detektory pak zvládnou fungovat i při -5,5 EV (s objektivem s F1,7). Zaostření má zvládnout za 0,16 sekundy, je zde i režim pro sledování tváře a očí.



Pokud jde o video, máme zde formát MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) i MOV (jak H.264, tak i HEVC/H.265). Maximem je DCI 4K s rozlišením 4096×2160 pixelů (příp. UHD 4K 3840×2160 pixelů) při 29,97p a datovém roku 400 Mbps. Full HD (2048×1080, resp. 1920×1080 pixelů) umí i při 59,94p a toku do 200 Mbps. Interně lze nahrávat video v 10 bitech, kódování 4:2:0 i v F-Log nebo HLG záznamu, externě pak 10bitové 4:2:2 nebo dokonce 12bitové Apple ProRes RAW video.



GFX 100S si poradí se dvěma kartami SD, SDHC a SDXC včetně verzí s rozhraním UHS-II. Máme zde 0,5" hledáček typu OLED s rozlišením 3,69 milionu bodů (1280×960 RGB pixelů). Jeho zvětšení je 0,77× po přepočtu na kinofilm. Dále je tu 3,2" LCD, které je dotykové a nabídne rozlišení 2,36 milionu bodů (1024×768 RGB pixelů). Na horní straně je pak 1,8" stavové LCD s rozlišením 303×230 pixelů.



K dispozici je bezdrátové rozhraní Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2. Dále tu najdeme port USB-C 3.2 Gen1 a HDMI typu D. Dostalo se i na trojici jacků, jsou zde dva 3,5mm jacky pro externí mikrofon a sluchátka, dále 2,5mm verze pro dálkové ovládání. Napájení má na starosti akumulátor NP-W235 s výdrží na 460 snímků. Pokud jde o rozměry, ty činí 150×104,2×87,2 mm, hmotnost je 821 gramů, resp. 900 gramů s baterií a kartou. Tělo z hořčíkových slitin je odolné vůči mrazu (do -10 °C), nevadí mu ani vlhkost a prach. Fotoaparát půjde do prodeje v březnu za 5999 USD (v českých obchodech byl naceněn na 160 tisíc Kč s DPH).



Ceny souvisejících / podobných produktů: