Fujifilm X-H2S: 26MPx video-fotoaparát se 4K120p a 7EV stabilizací

Výrobci fotoaparátů už pochopili, že moderní přístroje by měly umět také natáčet kvalitní video. Fotoaparáty se stále derou do více a více profesionálnější produkce videa a své chce říci i Fujifilm se svým novým X-H2S. Novinka má nadále APS-C snímač s rozměry 23,5×15,6 mm a efektivním rozlišením 26,16 MPx, nicméně jde o X-Trans CMOS 5 HS, tedy novou verzi optimalizovanou pro vysokou rychlost, bleskurychlé vyčítání pixelů a minimalizaci rolling shutter efektu. Obraz pak zpracovává 2krát výkonnější X Processor 5.



X-H2S podporuje záznam do JPEGu, 10bitových HEIFů (4:2:2), 8 i 16bitových TIFFů a 14bitových RAWů (formát RAF). Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách, slibuje až 7EV účinek. Pro video jsou k dispozici i speciální digitální formy stabilizace. Snímač podporuje fázové ostření s velmi dobrou citlivostí od -7 EV s objektivem F1,0. Systém sledování s funkcí Deep Learning si nyní poradí se zvířaty, ptáky, auty, motorkami, koly, letadly i vlaky.



Pokud jde o video, budeme to muset výrazně zestručnit. Možností je tolik, že Fujifilm má na stránkách obří tabulku toho, co je kde ve kterém režimu podporováno. Máme zde tedy záznam do formátu MOV a X-H2S v něm podporuje Apple ProRes 422 včetně verzí HQ a LT. Nechybí ani HEVC/H.265 a AVC/H.264. H.264 je podporováno i ve formátu MP4. Fotoaparát zvládne natáčení až 6.2K videa z plné velikosti snímače, tedy 6240×4160 pixelů max. do 29.97p a datový tok může být od 50 až do 720 Mbps. Video 4K umí jako DCI (4096×2160 pixelů) i jako UHD (3840×2160 pixelů) do 59.94p. Troufne si ale i na zpomalený záznam, kde se s cropem dostane na 120p u 4K a 240p u Full HD. Digitální IS přináší 1,1× crop, zpomalený záznam pak 1,29× u 4K120p a 1,38× u FHD 240p. Jistě potěší podpora záznamu do F-Log2 s vysokým dynamickým rozsahem přes 14 EV.



Expozice nabídne tradiční režimy PASM,citlivosti mohou být od ISO 160 do 12800. V režimu rozšíření je rozsah ISO 80-51200 pro fotky a ISO 160-25600 pro video. Expoziční časy závisí na režimu a závěrce. Mechanická začíná na 1/8000 sekundy, S/M končí na 15 minutách, bulb dokonce na 60 minutách. Můžete využít i elektronickou první závěrku se stejným rozsahem nebo plně elektronickou, která začíná na 1/32000 sekundy. Korekce expozice je pak +/-5 EV (resp. +/-2 EV u videa). Video může začínat s expozičními časy už na 1/4 sekundy, u 6.2K videa na 1/24 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy.

Zajímavostí je i sekvenční snímání. S elektronickou závěrkou můžete dosáhnout až 40 fps (buffer postačí na 140-175 RAWů dle komprese), mechanická závěrka pak končí na 15 fps (bez omezení bufferu). K dispozici je i funkce záznamu před domáčknutím spouště, který uloží předchozí sekundu. Máme zde i několik typů bracketingů (expoziční s až 9 snímky a až 3EV kroky, filmových simulací, DR režimu, ISO citlivosti, vyvážení bílé a zaostření).

Data je možné ukládat na karty SDXC UHS-II (do 2 TB) nebo CFexpress Type B. Podporována je Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, najdeme tu USB-C 3.2 Gen2 i klasické HDMI typu A. Nechybí ani dva 3,5mm jacky pro sluchátka a mikrofon, 2,5mm jack pro dálkové ovládání a synchronizační terminál. 0,5" hledáček typu OLED má rozlišení 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů) a přepočtené zvětšení 0,8×, což patří k těm největším. Dotykový polohovatelný displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 mil. bodů. Aby toho nebylo málo, na horní straně je ještě monochromatický 1,28" stavový displej s rozlišením 128×128 pixelů.



Akumulátor NP-W235 má vydržet na pořízení 580 snímků, resp. 720 fotografií v režimu Economy. Tělo má rozměry 136,3×92,9×84,6 mm a váží 579 gramů. S baterií a kartou je to pak 660 gramů. Cena byla stanovena na 2499 USD. K dispozici bude i vertikální grip VG-XH až pro dvě baterie za 399 USD, modul pro přenášení souborů FT-XH (podpora FTP přes LAN,...) za 999 USD, aktivní ventilátor FAN-001 pro prodloužení možnosti natáčet za vysokých teplot za 199 USD nebo ochranný kryt CVR-XH za 20 USD.