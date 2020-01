Fujifilm X-Pro3 má asi problém, uživatelé si stěžují na vadný hledáček

Fotoaparát Fujifilm X-Pro3 překvapil veřejnost tím, že nemá klasický hlavní displej. Vzadu je jen malý displej a ten větší je otočen dovnitř, přičemž slouží ke kontrole snímků. K focení je tu určen elektronický hledáček (EVF). Jenže ten nefunguje vždy tak, jak by měl. Stále zvyšující se množství uživatelů si totiž stěžuje na jeho zvláštní chování. Jas totiž přeskakuje a občas se stane to, že je obraz v něm příliš přeexponovaný (v podstatě téměř bílý, takže v praxi nepoužitelný).

Někteří uživatelé to přisuzují tomu, že se problém začal objevovat po focení v dešti, nicméně to neplatí pro všechny. Některým z uživatelů už byl fotoaparát úspěšně vyreklamován a tvrdí, že závada dokonce nemizí ani po vyjmutí baterie a zresetování fotoaparátu. To vypadá na vážný hardwarový problém v konstrukci. A poněvadž k tu nemáme klasický displej pro focení, je problém ještě o to větší.

