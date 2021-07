Fujifilm zvýší úsilí v medicíně a vývoji léků, co ale bude s fotoprodukty?

Od 29. června má Fujifilm nového šéfa. Novým CEO společnosti je Teiichi Goto, který nahradil Shigetaku Komoriho. Ten společnosti počátkem tisíciletí pomohl jak důrazem na digitální fotografii (liknavost v tomto ohledu "pomohla" pohřbít konkurenční Kodak), tak i lékařské produkty, což zahrnuje nejen lékařské přístroje, ale v poslední době i léky. Velkým úspěchem společnosti je např. Avigan, lék na COVID-19.



Goto vidí v této oblasti velký potenciál a říká, že byznys ve zdravotní péči je jak "hluboký modrý oceán". Nikam nezmizí. I proto chce Fujifilm směřovat znatelně více právě do této oblasti a hodlá do ní investovat 11 miliard USD. Zdravotnictví by se pro Fujifilm mělo stát nejdůležitějším zdrojem příjmů a tím hlavním byznysem. Divize Healthcare (která je součástí větší divize Healthcare & Materials Solutions) už tvoří 26 % příjmů firmy a je zodpovědná za 34 % zisku.



Ostatně fotografie je už dávno relativně malou částí firmy, za poslední čtvrtletí přinesla zhruba 13 % příjmů. Fujifilm rozhodně nechce opustit filmovou část fotografického byznysu, která je pro firmu dostatečně zisková (instantní fotografie je značně populární). Nehovořilo se však o digitální části a zde tedy nadále visí otazníky. Firmě se sice i zde docela daří (divize Imaging Solutions je stále zisková s cca 5,5% marží), nicméně se dá předpokládat, že s novým CEO zde mohou v budoucnu nastat změny. Jaké, to teprve uvidíme.



