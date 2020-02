Full frame Foveon se odkládá, Sigma začne znovu

Při oznámení L-Mount Alliance v roce 2018, kam patří Sigma, Panasonic a Leica, oznámila společnost Sigma to, že pro L-Mount uvede full frame fotoaparát se snímačem Foveon. Takový by měl nabídnout nevídané rozlišení (dosud má sice Sigmu fp s full frame čipem, ale ten má klasického Bayera. Na CP+ 2019 firma potvrdila, že se fotoaparát s FF Foveonem nadále chystá pro rok 2020. Nyní ale v otevřeném dopise zákazníkům oznamuje a omlouvá se, že full frame Foveon jen tak nebude.

Vrací se totiž k rýsovacím prknům a opětovnému vývoji full frame snímače, jehož stávající verze by nebyla dostatečně dobrá. Na jak dlouho bude uvedení novinky odloženo a kdy se full frame Foveonu dočkáme, to už Sigma raději nechce odhadovat. Snad to nebude o tom, zda se jej vůbec dočkáme.

