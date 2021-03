Getty Images kupuje bezplatnou fotobanku Unsplash

Pokud jste sháněli fotografie pro různé projekty, patrně jste už narazili na fotobanku Unsplash. Ta nabízí bezplatné snímky, což se nelíbí mnoha fotografům, kteří by rádi dostali za svou práci zaplaceno. Takto jim roste konkurence, proti které nemají moc způsobů, jak moc bojovat (kvalitním snímkům zdarma se moc konkurovat nedá). Z fotobanky bylo za dobu její existence (od roku 2013) staženo už 3 miliardy snímků a počty rychle narůstají. Nyní dochází ke změně a Unsplash míří pod křídla fotobanky Getty Images, která např. vlastní i iStockPhoto.



Autoři Unsplashe se poprvé setkali s Getty Images už v roce 2016, ale tehdy to nevypadalo, že by byli na stejné vlně zejména proto, že Getty Images snímky prodává (licencuje). A velmi oblíbenou činností této fotobanky je také hnát soudu každého, kdo je jen trochu podezřelý z krádeže jejího snímku (a někdy i snímku, který na této fotobance nikdy nebyl). Během let ale obě fotobanky našly společnou řeč i cíle a Craig Peters, CEO Getty Images, se vyjádřil, že velmi obdivují Unsplash za to, že dělají hodně pro kreativitu a je úžasné, co vytvořili.

I když bude Unsplash nově patřit pod Getty Images, nic zásadního by se nemělo změnit a podle obou firem to přispěje dalšímu rozvoji Unsplashe. Na Internetu se nicméně lidé baví tím, že je u bezplatné fotobanky Unsplash jistá jedna věc. Pro tentokrát už Getty Images provize fotografů nebude snižovat.



