Gimbal DJI Osmo Pocket 3 má velký 1,0" snímač a podporu pro 4K/120p

Chcete-li natáčet kvalitní a stabilní video, DJI má pro vás novou generaci gimbalu Osmo Pocket 3. Do něj ale vlastní fotoaparát nebo telefon nedáte, ten je totiž součástí gimbalu. Novinka má fotomodul s velkým 1,0" snímačem CMOS, který dovoluje pořizování 9,4MPx snímků nebo 4K videa. Normální video je možné natáčet maximálně ve frekvenci 60 fps, a to až do rozlišení UHD 4K, tedy 3840×2160 pixelů. K dispozici je ale také slow-motion, a to už 4K zvládnete i ve 120 fps, případně Full HD (1920×1080 pixelů) max. ve 240 fps. Kamerka podporuje záznam do 10bitového HDR formátu D-Log M nebo HLG. K dispozici je také intervalové snímání s intervaly od 0,5 do 60 sekund, datový tok dosahuje max. 130 Mbps.



Objektiv kamerky má přepočtenou ohniskovou vzdálenost 20 mm, jde tedy o výrazně širokoúhlý objektiv (ale ne extrémně). Světelnost je F2,0 a zaostřovat lze od 20 cm do nekonečna. Citlivosti mohou být od ISO 50 do ISO 6400, v nočním režimu pak do ISO 16000. Expoziční časy pak mají limit 1/8000 sekundy až do převrácené hodnoty snímkovací frekvence (tzn. u 60 fps do 1/60 sekundy), u fotografií je maximem 1 sekunda. Pro fotografie je k dispozici JPEG i RAW (DNG soubory). Stabilizace gimbalu funguje ve 3 osách, k dispozici jsou funkce jako ActiveTrack 6.0 nebo Dynamic Framing.



Gimbal má rozměry 139,7×42,2×33,5 mm a váží 179 gramů. Obsahuje 3 mikrofony (lze doplnit o externí mikrofon pomocí USB Audio) a otočný 2,0" displej s rozlišením 314×556 pixelů a jasem až 700 nitů. Osmo Pocket 3 nemá interní paměť, můžete však použít microSD kartu s kapacitou až 512 GB. LiPo akumulátor s kapacitou 1300 mAh (7,7 V, 10,01 Wh) má vydržet na 166 minut záznamu bez Wi-Fi a zapnutého displeje. Nově podporuje velmi rychlé nabíjení a za pouhých 16 minut je nabit na 80 %. Pokud byste chtěli nabít na 100 %, tak to pak už rychlost nabíjení klesá a trvá to dalších 16 minut, tedy celkových 32. Gimbal podporuje Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.2 LE. Osmo Pocket 3 vyjde na 539 EUR (13.300 Kč), verze Creator Combo s vysílačem DJI Mic 2, mini stativem, držákem a pouzdrem vyjde na 679 EUR (16.800 Kč). Dokoupit lze např. i ND filtry.