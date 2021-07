Gimbal Zhiyun Weebill 2 přichází s výklopným LCD i silnějšími motory

Dnešnímu obrazovému světu vládne hlavně video, a proto jsou stále důležitější produkty pro tuto oblast. Jedná se např. i o gimbaly, které pomáhají dosáhnout stabilnějšího videa a jedním z už tradičních výrobců je Zhiyun, který do nabídky přidává model Weebill 2. Novinka váží 1,47 kg a poradí si např. s full frame fotoaparáty jako Sony A7 III nebo Canon EOS 5D Mark IV s objektivem 24-70mm F2.8. Máme zde silnější motory s větším točivým momentem, lepší je také algoritmus pro jejich ovládání a je tu i nový čip Infineon. To vše má zajistit stabilnější obraz.

Zajímavostí je také otočná dotyková 2,88" HD obrazovka, která umožňuje přímé ovládání gimbalu. Jsou zde i inteligentní funkce Smart Follow, Timelapse nebo Gesture Control, a to aniž byste museli používat aplikaci ZY Play. Obsahuje také vysílač pro přenos obrazu TransMount, a to ve Full HD rozlišení až do 60 fps. Latence činí 60 ms a přenos je možný až na vzdálenost 100 metrů. Kompatibilní je i s MasterEye Visual Controller VC100, který umožňuje bezdrátový přenos a ovládání na dálku. Má monitor s Full HD rozlišením, hustotou 400 ppi, kontrastem 1200:1 a jasem 1000 nitů.



Akumulátory mají vydržet na 9 hodin provozu, nabíjí se pak 1,6 hodiny (pomocí 24W nabíjení). Rozměry gimbalu jsou 319×225×62 mm a dovoluje náklon v rozmezí -150° až +190°, otáčení v ose směrování fotoaparátu od -260° do +80° a panorámování je možné v kompletním 360° rozsahu.

Dostupný bude od druhé poloviny července za 15.090 Kč s DPH (582 EUR). Verze Combo s pouzdrem a gripem vyjde na 17.690 Kč (682 EUR), Pro s vysílačem a Focus/Zoom Control Motor 2.0 na 24.290 Kč (938 EUR) a Pro Plus s MasterEye VC100 pak na 29.490 Kč (1140 EUR).

Ceny souvisejících / podobných produktů: