Gitzo Légende proti spotřební kultuře: doživotní záruka a možnost oprav

Naše spotřební kultura je velkou zátěží pro životní prostředí. Produkty, které by vydržely věčně, kvůli tlakům na co nejnižší cenu nejsou zdaleka tak časté, jak by si mnozí přáli. Ale kvalitní produkty, které by i vydržely, zas mnozí nechtějí zaplatit, ani když tu možnost mají. Společnost Gitzo proto přichází s brašnou a stativem Légende, který má jít proti negativním vlivům spotřební společnosti. Tyto produkty by měly dle společnosti vydržet navždy, a i proto je na ně poskytována doživotní záruka. Mají být z kvalitních materiálů a mají také být snadno opravitelné, aby se v případě poškození nemusely vyhodit, ale jen opravit.

Stativ Légende má 100 % součástek opravitelných a 70 % z nich si dokáže opravit i sám uživatel. Stačí tak požádat o díl, a ten si uživatel sám vymění dle poskytnutého návodu. Pokud si na to netroufne, o opravu se bez dalších nákladů postará samotné Gitzo. Stativ využívá karbonových noh eXact, hliníkových zámků a univerzální destičky Arca-Swiss. Sám o sobě váží 1,45 kg a unese 8kg zátěž. Minimální výška činí 43 cm a díky 4sekčním nohám lze dosáhnout maximální výšky 165 cm. Nohy pak lze rozevřít do úhlu 25° až 70°.

Batoh pak využívá 65 % recyklovaných materiálů a eko-kůže. Disponuje přihrádkou pro stativ a další pro rychlé vytažení fotoaparátu. Je zde i místo pro notebook a úložiště pro RFID karty, které je odstíněné, aby se nedaly přečíst. Batoh váží 1,69 kg a má objem 14 litrů. Prostor pro fotoaparát má rozměry 23×28×10,5 cm, vrchní přihrádka má pak 20×26×10 cm. Cena stativu činí 519 USD, batoh je za 179 USD, set obou pak za zvýhodněnou částku 679 USD, tyto částky platí pro tzv. early bid (později půjde o 549, 199, resp. 729 USD).

