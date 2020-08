Google a UC Berkeley: systém AI, který z fotek odstraňuje nechtěné stíny

Systémy umělé inteligence jsou u zpracovávání fotografií čím dál častější. Jeden z nich vyvinuli vědci v Google Research a University of California Berkeley. Jejich algoritmus se proti těm dosavadním snaží o ještě realističtější výsledky rozdělením typu stínů. K tomu využívá faktu, že stíny na tvářích mohou mít více zdrojů. Jedním jsou externí objekty (kšiltovka, sloup, stín telefonu při selfie,...) a další jsou přirozenými stíny samotné tváře a jejími rysy. Zatímco první kategorie je ta, která se má plně potlačit, u druhé to už neplatí, protože by došlo k výraznému zploštění výrazu tváře. Tyto stíny je tak potřeba jen zjemnit (prosvětlit).



Denně totiž vznikají kvanta snímku v nekontrolovaném světelném prostředí, lidé se fotí pořád a je jedno, zda je zlatá hodinka nebo pravé poledne s velmi ostrými stíny. Cílem AI je, aby pomohla lidem získat i v nepříznivých světelných podmínkách lépe vypadající fotografie. Vedle stínů tváře a objektů celý algoritmus bere do úvahy i poměry jasů jednotlivých ploch. Sami autoři však přiznávají, že i když systém funguje poměrně dobře, stále má AI mezery a některé stíny zůstávají neodstraněny, což platí např. o nepravidelných stínech roztřepených vlasů. Někdy je také pokožka vyhlazena až moc, nicméně toto lze korigovat nastavením parametrů algoritmu.

Pro vývoj algoritmů AI je vždy potřeba projít trénovací fází, která zahrnuje i to, že systém by měl vědět, jakého výsledku má dosáhnout (aby se na jeho dosažení mohl natrénovat). Vědci k tomu využili toho, že na nezastíněné obličeje aplikovali umělé stíny a AI tím pádem měla informace o tom, jaký je ideální výsledek, kterého má dosáhout.

