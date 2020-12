Google přichází s 15GB limitem na Photos a právem mazat fotky a data

Google Photos (Fotky) totiž ukládají více než 4 biliony fotografií a každý týden přibývá 28 miliard nových. Proto Google zhruba před měsícem oznámil, že od 1. června 2021 se budou všechny nové fotografie započítávat vůči limitu 15 GB (nebo jakémukoli vyššímu zaplacenému v rámci předplatného Situace kolem bezplatných cloudových úložišť se stává pro Google neudržitelnou. Jeho(Fotky) totiž ukládají více než 4 biliony fotografií a každý týden přibývá 28 miliard nových. Proto Google zhruba před měsícem oznámil, žese budou všechny nové fotografie započítávat vůči limitu 15 GB (nebo jakémukoli vyššímu zaplacenému v rámci předplatného Google One ). Toto 15GB úložiště je sdíleno mezi Photos, Drive (Disk) i Gmailem. Dosud bylo totiž úložiště pro Photos za určitých podmínek neomezené . Fotografie v High Quality (max. 16 MPx) bylo možné nahrávat dle libosti a totéž se týkalo max. Full HD videa. Vůči limitu 15 GB se tak počítali jen snímky a videa s vyšším rozlišením, tzv. Original Quality. To se ale od 1. června 2021 změní.

Do této doby budou všechny zálohované fotky i videa bezplatná a zůstanou i po tomto datu (chcete-li zálohovat, musíte si pospíšit). Jakékoli nové fotografie a videa, a to včetně High Quality, se po 1. červnu 2021 začnou započítávat vůči 15GB limitu (tedy Original Quality nahrané kdykoli a High Quality nahrané po 1.6.2021). Výhodu budou mít pouze majitelé smartphonů Google Pixel 1-5, kterých se změny netýkají. To však není jediná změna, která nastane za půl roku.

Nově totiž Google oznamuje, že si vyhrazuje právo mazat data z účtů uživatelů. To vyvolalo docela nevoli, na druhou stranu jsou podmínky nastaveny v podstatě rozumně a logicky. Účet Googlu je bezplatný, takže člověk logicky nemůže chtít možnosti jako u placených služeb. Google ale nebude mazat jen tak dle nálady. Pokud člověk 2 roky nevyužije jeho služby a jeho data jen neaktivně sedí na serverech Googlu (jde tedy o neaktivního uživatele), teprve pak si Google vyhrazuje toto právo na vymazání dat.

V případě předplatitelů Google One (tedy platících lidí) už mazání z důvodu neaktivity neplatí, pokud nadále platí za službu (tedy si platí skutečnou archivaci dat) a jsou v rámci svého datového limitu. Pokud někdo po dobu 2 let překročuje svůj datový limit, opět si Google vyhrazuje právo smazat data z jeho cloudového účtu. Poněvadž nová pravidla začnou platit 1. června 2021, tehdy také začnou platit jednotlivé lhůty. K prvnímu mazání dat tak může dojít nejprve 1. června 2023.

