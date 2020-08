Google usnadní prodej snímků: info o licenci bude ve výsledcích vyhledávání

Spousta lidí si mylně myslí, že co je na Internetu, to je volně k použití a mohou si s tím dělat, co chtějí. Často je to případ fotografií, které pak používají pro různé potřeby, přestože k tomu mnohdy nemají oprávnění. Své si s tím užil Google, jehož vyhledávání obrázků je často používáno k vyhledání fotografií, které jsou ale pak neoprávněně používány jinde. Na stížnost fotobank pak byl nucen odstranit možnost jednoduchého stažení fotografie v plném rozlišení a tlačil uživatele alespoň k návštěvě webu, na kterém byl snímek umístěn. Nyní jde ale ještě dál a nabídne lidem zobrazování licence, pod kterou je fotografie nabízena. Ta se zobrazí už přímo ve vyhledávání.

Vložení licenčních podmínek lze provést několika způsoby. Jedním z nich je vložení informace o licenci do HTML kódu stránky pod vlastnosti "contentUrl", "license" a "acquireLicensePage", kde budou všechny potřebné informace a odkazy. Toto však má nevýhodu ve složitějším nastavování a je doporučeno udělat pro všechny verze snímků na webu. O něco jednodušší bude vkládání těchto informací do IPTC tagů, ze kterých si to Google také bude umět vytáhnout (opět bude vhodné, aby se IPTC tagy neztrácely při uploadu nebo změně rozlišení při vytváření jiných verzí snímku). Projekt je prozatím v betaverzi a ještě není nasazen do ostrého provozu. Google ale dává vědět lidem, aby se změnou počítali a pomalu se na ni připravili. Jde o to, aby byly informace o licencích k dispozici, až bude funkce spuštěna.

Např. na serveru PhotoShelter už oznámili uživatelům, že mohou využít této nové funkce a upozornili je i na příslušná políčka na webu, která mohou vyplnit, aby vše fungovalo tak, jak má.

