GoPro Hero 12 Black déle vydrží, nabídne i 10bitové video GP-Log

Na trh s akčními videokamerami přichází nová generace GoPro Hero 12 Black. Dostalo se na několik zajímavých novinek. Máme tu např. podporu pro bezdrátové mikrofony, což také umožňuje vzdálené hlasové ovládání kamery (samotná kamera má 3 mikrofony). Novinka nabídne uživatelům podporu pro 10bitové video včetně GP-Log záznamu s rozšířeným dynamickým rozsahem. GoPro navíc zapracovalo na kompresi, takže videa zabírají méně paměťového prostoru, aniž by se zhoršila kvalita obrazu. Zajímavostí je také možnost bezdrátové synchronizace většího počtu kamer Hero 12 Black. Potěší také 2násobná výdrž na baterii, např. 5.3K60p video zvládne natáčet 70 minut, 5.3K30p už 90 minut a 4K120p pak 58 minut. Akumulátor Enduro má kapacitu 1720 mAh a je vyměnitelný.



Hero 12 Black má 1/1,9" snímač CMOS s celkovým rozlišením 27,6 MPx (efektivně 27,1 MPx - 5568×4872 pixelů). Umí záznam do JPG i RAWu (GPR soubory). Jeho objektiv má 156° úhel záběru při poměru stran 8:7 a 12mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost. Světelnost je pak F2,5. O stabilizaci se stará systém HyperSmooth 6.0. S předsádkou Max Lens Mod 2.0 dosahuje až 177° úhlu záběru. Také má 2krát odolnější sklo proti poškrábání než předchůdce.

Pokud jde o video, maximem je 5.3K 8:7 při 30p, nicméně 5.3K 16:9 zvládne dokonce při 60p. Podobně je to i se 4K. V poměru stran 8:7 a 9:16 je maximem 60p, ale širokoúhle 16:9 to už umí i při 120p. 2.7K je pak podle poměru stran k dispozici max. do 120p nebo až 240p. Podporováno je i HDR video, tam jsou ale režimy omezené a snímkovací frekvence poloviční. Barevná hloubka je 8bitová, u 4K a vyšších pak 10bitová, využita je komprese HEVC H.265 (120 Mbps). Umožněno je i živé streamování při 1080p60.

Kamera má rozměry 71,8×50,8×33,6 mm a váží 154 gramů včetně baterie (bez ní 121 gramů). Máme tu 2,27" zadní dotykový displej a 1,4" přední. Hero 12 Black nabídne vodotěsnost do 10m hloubky, s ochranným pouzdrem dokonce do 60 metrů. Je tu port pro microSD kartu, přičemž si nejlépe rozumí s kartami alespoň UHS-I U3 a Video Class 30. Samozřejmostí je dnes už konektor USB-C. Najdeme tu také Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2. Cena novinky byla stanovena na 399,99 USD, Max Lens Mod 2.0 vyjde na 99,99 USD (79,99 USD pro předplatitele). Hero 12 Black Creators Kit pak stojí 599,99 USD.