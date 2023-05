Hasselblad ukončuje výrobu středoformátových zrcadlovek H

Systém středoformátových zrcadlovekbyl představen před 21 lety na Photokině 2002. Nyní je mu ale konec. Tvrdí to jeden z největších prodejců středoformátů, společnost Capture Integration. Není se ani co divit. Hasselblad v roce 2016 představil velmi úspěšný systém CSC středoformátu X a poslední novinkou do zrcadlové řady byl model H6D-400c MS na začátku roku 2018, tedy před více než 5 lety. Posledního 1,5 roku prodejce cítil, že se asi blíží brzký konec, a nedávno dostal oficiální oznámení.