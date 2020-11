Hasselblad uvedl speed booster HX Converter 0.8

Společnost Hasselblad přichází se zajímavou novinkou do svého systému. Středoformátovým CSC fotoaparátům X1D, 907X a CFV II totiž zařazuje do nabídky příslušenství HX Converter 0.8. Tento adaptér funguje jako speed booster, tedy opak telekonvertoru. Zároveň jde o redukci ze systému HC/HCD na CSC systém X. Umožňuje tak montáž objektivů ze starších systémů Hasselbladu, zároveň ale zkracuje ohniskovou vzdálenost celé soustavy na 0,79×. To současně zlepšuje světelnost o 2/3 EV.



Dle Hasselbladu se tak z objektivu HC100 F2.2 efektivně stane zhruba objektiv 80mm F1.8, který je tak ještě světelnější než nativní objektiv XCD f/1,9 80mm. Objektiv HCD f/4,8 24mm se pak stane efektivně sklem 19mm F3.8, což je širokoúhlejší než dnes nejširokoúhlejší nativní objektiv pro tento systém, XCD 21. U HCD objektivů, které byly konstruovány pro menší středoformátový rozměr, může docházet k degradaci kvality obrazu v rozích. Adaptér má 5 členů ve 3 skupinách, jeho průměr činí 84,6 mm, na délku má 51,5 mm a váží 430 gramů. S většinou objektivů funguje i autofokus, je však třeba aktualizovat firmware z verze 18.0.0 na 19.0.3. Výjimkou jsou pouze objektivy HC120 a HC120-II, kde AF nefunguje. Cena byla stanovena na $949 (cca 24.000 Kč s DPH).

