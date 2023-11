Honor 100 přináší 50MPx snímač, Honor 100 Pro má i 32MPx tele fotomodul

Od značky Honor tu máme další dva nové telefony 100 a 100 Pro. Oba dva mají solidní fotovýbavu zahrnující hlavní 1/1,56” snímač Sony IMX906 s rozlišením 50 MPx a objektivem s optickou stabilizací. Dále je tu ultra-širokoúhlá kamerka s 12 MPx a 112° úhlem záběru. V případě modelu 100 Pro je zde navíc i telemodul s 2,5x zoomem a 32MPx senzorem. V případě předních kamer je tu 50MPX Sony IMX816, u modelu Pro je doplněn i o 2MPx hloubkovou kamerku.



Rozdíly najdeme i v displejích. Oba mají OLED se 120Hz obnovovací frekvencí, max. jasem 2600 nitů a integrovanou čtečku otisků prstů. V případě základního modelu má však 6,7” úhlopříčku a rozlišení 2664x1200 pixelů, verze Pro má 6,78” panel s rozlišením 2700x1224 pixelů. Pokud jde o výkon, tak Honor 100 má nový procesor Snapdragon 7 Gen 3 s GPU Adreno 720, v prodeji bude v kombinacích RAM (LPDDR5) a úložiště (UFS3.1) 12GB+256GB, 16GB+256GB a 16GB+512GB. Silnější Honor 100 Pro přijde s procesorem Snapdragon 8 Gen 3 a výše zmíněné kombinace doplňuje ještě o 16GB+1TB.

Oba telefony mají 5000mAh akumulátor s podporou 100W drátového nabíjení, Honor 100 Pro přidává až 66W bezdrátové. Dále tu máme sloty pro nano-SIM, nechybí podpora 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, samozřejmostí je i USB-C a zajímavostí je i vlastní RF čip C1 pro lepší volání při slabém signálu. Operační systém MagicOS 7.2 je postaven na Androidu 13. Prozatím bude k dispozici v Číně, dá se ale předpokládat i uvedení na našem trhu, alespoň co se základního modelu týče (Honor 90 se tu prodává). Není však jasné, které paměťové konfigurace by to mohly být.