Honor Magic6 Pro nabídne na telemodulu velký 1/1,49" čip

Honor Magic6 Pro, u něhož byla otestována jeho křemíková baterie a její schopnost Nedávno jsme se věnovali telefonu, u něhož byla otestována jeho křemíková baterie a její schopnost fungování v mrazech . Nyní se smartphone oficiálně představuje a my se podíváme především na jeho fotografické specifikace. Ultra-širokoúhlý modul má 50MPx snímač, jeho objektiv se světelnost F2,0 zvládne 122° úhel záběru a ostření od 2,5 cm pro makro snímky.

Hlavní modul má velký 1/1,3" snímač také s rozlišením 50 MPx. V jeho případě tu objektiv umí clonit v rozsahu od F1,4 do F2,0, má tedy i vynikající světelnost. Nechybí také optická stabilizace obrazu (OIS). Zajímavý je ale i telemodul s periskopickým objektivem. Snímač tu má sice nesmyslně vysoké 180MPx rozlišení, to by se ale mělo skládat na menší výstup. Opticky jde o 2,5× zoom proti hlavnímu modulu, digitálně zvládne i 100× přiblížení, to ale nebude mít valné kvality. Důležité je tu ale to, že na poměry telemodulů má nezvykle obrovský 1/1,49" snímač a potěší i slušnou světelností F2,6, přičemž ani zde nechybí OIS. Fotoaparátům nechybí ani různé AI funkce jako např. AI Motion Sensing Capture. Moduly zvládají 4K video při 60 fps.

Přední fotoaparát má 50MPx rozlišení, světelnost F2,0 a 90° úhel obrazu, AI se zde stará o odstranění zkreslení, nechybí ani podpora pro 4K video, autofokus a máme tu i 3D kameru se snímáním hloubky pro odemykání tváří.

Akumulátor Li-Pol s příměsí křemíku má kapacitu 5600 mAh a i díky čipy Honor E1 Power Enhanded zvládá lépe nízké teploty. Drátem je podporováno max. 80W nabíjení SuperCharge, bezdrátově pak 66 W. Procesorem je Snapdragon 8 Gen 3 (1×3,3GHz X4 + 3×3,2GHz A720 + 2×3,0GHz A720 + 2×2,3GHz A520) s GPU Adreno 750. Telefon má 12 GB RAM a 512GB úložiště.



Telefon měří 162,5×75,8×8,9 mm a váží 225-229 gramů dle verze. Má 6,8" displej OLED s rozlišením 2800×1280 pixelů (poměr stran 19,69:9), je 10bitový s podporou 1,07mld. barev. Samozřejmostí je podpora datových sítí 5G, najdeme tu Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.3, USB-OTG, NFC. Ozvučení splňuje standard DTS:X Ultra. Magic 6 Pro je také vodotěsný a splňuje IP68. Operačním systémem je MagicOS 8.0. Standardní cena činí 30.990 Kč, některé obchody ale nabízí slevový kód, se kterým ho dostanete za pouhých 25.990 Kč.