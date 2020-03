Huawei uvádí fotomobily řady P40 s novým 1/1,28" čipem a objektivy Leica

Trh s fotomobily byl dnes rozšířen o nové modely z dílen společnosti Huawei. Ta představila modely P40, P40 Pro a P40 Pro+. V rámci fotoaparátů přináší několik zajímavých vlastností. Především je to hlavní snímač, který mají všechny tři verze společné. Fotoaparát Ultra Vision Camera totiž nabídne nadprůměrně velký 1/1,28" snímač, jehož rozlišení je sice vysokých 50 MPx, přesto je to mnohem méně než u konkurence, která u podobných úhlopříček míří přes 100 MPx. Pixely tak mají nadprůměrných 2,44µm po sloučení (4-in-1). Snímač využívá barevnou masku RYYB. Ta by měla přinést o 40 % více světla než standardní Bayerova maska.



Navíc tu najdeme objektivy Leica. Objektiv hlavního fotoaparátu má světelnost F1,9, k dispozici je i stabilizace OIS a AIS. U fotografií je podporováno rozlišení až 8192×6144 pixelů, videosekvence jsou podporovány do UHD 4K rozlišení 3840×2160 pixelů až při 60 snímcích za sekundu. Zaostřování má na starosti technologie Octa PD a pokročilé algoritmy mají dle Huawei zajistit o 45 % lepší barevnou přesnost. Co si pod tím přesně představit, ví asi jen Huawei.



Telefony se nicméně liší ve velikosti displeje a dalších fotoaparátech. Huawei P40 s 6,1" OLED displejem a 3800mAh akumulátorem má "jen" tři fotoaparáty. K výše zmíněnému 50Mpx modulu přidal výrobce ještě 16MPx ultra širokoúhlý modul se 17mm ohniskovou vzdáleností, světelností F2,2 a schopnosti zaostřit už od 2,5 cm. Výčet pak doplňuje 8MPx modul s teleobjektivem (80 mm po přepočtu), světelností F2,4 a optickou stabilizací OIS. Ten nabídne 3× "optický" zoom, poté také 5× hybridní a 30× digitální varianty. U nich ale nečekejme vyšší kvalitu.



Huawei P40 Pro dostává 6,58" OLED displej a 4200mAh akumulátor. V tomto případě tu už máme 4 fotoaparáty. Vedle 50MPx čipu je tu 40MPx ultra širokoúhlý fotoaparát s 18mm objektivem se světelností F1,8. I ten potěší nebývale velkým 1/1,54" snímačem se speciálním režimem pro slabší světlo a slow-motion. Dále tu máme 12MPx model SuperSensing s periskopickým 5× teleobjektivem (125 mm po přepočtu), světelností F3,4 a optickou stabilizací. Čtvrtým fotoaparátem je tu hloubkový snímač 3D Depth Sensing Camera.

Huawei P40 Pro+ nabídne stejný displej a akumulátor, dostává však dozadu rovnou 5 fotoaparátů. S modelem P40 Pro sdílí 50MPx i 40MPx modul a 3D hloubkovou kamerku. Liší se tak teleobjektivem, které jsou tu rovnou dva. Místo 5× teleobjektivu dostává z verze P40 menší teleobjektiv s 3× zoomem (80 mm po přepočtu), světelností F2,4 a OIS. Naopak ještě větší dosah pak nabídne SuperZoom Camera s 8MPx čipem a objektivem, který nabídne 10× zoom (240 mm po přepočtu), OIS a světelnost F4,4. Přední fotoaparát má vždy 32 MPx. U P40 je tu F2,0 objektiv a IR kamerka, u P40 Pro a P40 Pro+ je tu pak F2,2 objektiv a hloubková kamera.



