Insta360 One RS 1-inch 360 Edition se dvěma 1" čipy a objektivy Leica

Společnost Insta360 přichází s novou 360° kamerkou ONE RS 1-inch 360 Edition. Název napovídá, že tu najdeme 1" senzory, které se spolu se dvěma objektivy starají o 360° záznam. Fotografie mohou mít rozlišení 21 MPx (6528×3264 pixelů), videosekvence pak 5888×2944 pixelů při 30 fps, příp. 6144×3072 pixelů do 25 fps. Vyšší snímkovací frekvence 50 fps je k dispozici v rozlišení 3040×1520 pixelů. Data jsou ukládána ve formátu INSP nebo RAW (DNG), videa pak ve formátu INSV. Podporován je i záznam v Logu a datový tok může být do 120 Mbps.



Kamerka byla vyvinuta ve spolupráci se společností Leica. Ta se tak postarala o objektivy s 6,52mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností a světelností F2,2. One RS 1-inch 360 Edition je vybavena 6osým gyroskopem a stabilizací FlowState. Zajímavostí je také funkce 360 Horizon Lock (při otáčení kamery se stále drží vodorovný horizont). Odšumování má na starosti AI (systém PureShot), k dispozici je také PureShot HDR, Starlapse, Cinelapse nebo Sky Swap. Citlivosti mají rozsah ISO 100 až 3200, časy od 1/8000 sekundy do 120 sekund (u videa je limitem převrácená hodnota snímkovací frekvence).



Akumulátor s kapacitou 1350 mAh by měl vydržet na 62 minut ve formátu 6K při 30 fps, nabíjí se 1,5 hodiny. Pokud jde o rozměry, ty činí 129,3×49,5×53,2 mm a hmotnost je 239 gramů. O spojení s telefonem se stará Bluetooth 5.0LE, bezdrátové spojení zajišťuje také Wi-Fi 802.11ac, v neposlední řadě tu máme i podporu živého streamování a funkce webkamery. K dispozici je také port USB-C a voděodolnost (standard IPX3). Novinka je k dispozici za 799 USD.