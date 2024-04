Insta360 X4 přichází s 8K videosekvencemi ve 360°

Nová akční kamera Insta360 X4 dále posouvá schopnosti této řady videokamer. Má 1,2" senzory a objektivy s 6,7mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností, což dovoluje kombinaci obou modulů dosáhnout 360° obrazu. Objektiv má světelnost F1,9. Zásadní novinkou modelu X4 je to, že nyní v 360° režimu umí natáčet nejen 5.7K video (5760×2880 pixelů), ale i 8K (7680×3840 pixelů) při 30 fps s maximálním datovým tokem 200 Mbps. Navíc 5.7K je dostupné v 60p (původně ve 30p) a 4K (3840×1920 pixelů) pak ve 100 fps (původně bylo 100p ve 3K). Je možný i záznam z jedné kamery (Single-Lens), pak je maximem UHD 4D (3840×2160 pixelů) při 60p. Pokud zvolíte 30p, dostanete MaxView a 170° úhel záběru.

Podporován je i záznam HDR videa. Možné je také fotit statické snímky, a to v rozlišení 18 MPx nebo až 72 MPx (11904×5952 pixelů). Videa v režimu Single-Lens jsou ukládána jako MP4, 360° sekvence pak využívají formát INSP, fotografie jsou pak v RAW formátu DNG. Citlivosti ISO mají rozsah od 100 do 6400, expoziční čas pak od 1/8000 do 120 sekund u fotek, resp. ve videu od 1/8000 sekundy do převrácené hodnoty snímkovací frekvence (např. 1/60 sekundy u 60fps videa).



Máme tu 5nm procesor pro AI, který je využíván k ovládání pomocí hlasu a gesty. Samozřejmostí jsou i pokročilé formy digitální stabilizace (FlowState Stabilization) a 6osý gyroskop, samozřejmostí je optimalizace záběru tak, aby nebylo vidět tyč, na které uživatel drží kameru (Invisible Selfie-Stick). Nechybí režimy Starlapse, Timeshift, Timelapse nebo Timed Capture (nastavení, kdy má začít snímat). Objektivy jsou chráněny odolnými skly, za příplatek je možné si koupit prémiovou variantu, která je odolnější vůči poškrábání. Dalším vylepšením je mnohem větší akumulátor s kapacitou 2290 mAh, který má vydržet až na 135 minut záznamu, což je o 67 % více než u předchůdce. O kvalitní zvuk se tu stará čtveřice mikrofonů a AI potlačování větru.



Kamera je vodotěsná do hloubky 10 metrů, s přídavným pouzdrem Dive Case ale můžete jít až do hloubky 50 metrů, také si má poradit s mrazy od -20 °C. Najdeme zde 2,5" dotykovou obrazovku s vysokým jasem, chráněna je sklem Gorilla Glass. Rozměry jsou 123,6×46×37,6 mm a váží 203 gramů. Máme tu bezdrátová rozhraní Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 a drátové rozhraní USB-C 3.0. Pro editaci je tu mobilní aplikace, která využívá AI pomocníků.