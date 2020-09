Instagram asi dovolí vkládání odkazů, mají být za peníze

Sociální sítě se dnes často a mnohdy úspěšně využívají nejrůznějšími firmami ke komerčním účelům. V případě Instagramu je to ale problém. Ten totiž dovoluje hypertextové odkazy jen na profilové stránce a u ověřených účtů ve Stories. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. Patent Facebooku z 8. září totiž ukazuje, že by síť mohla nabízet možnost aktivace klikacího odkazu v popisku příspěvku, bude to mít ale jeden háček.

Aktivace odkazu by totiž měla být placená, v patentu se zmiňují 2 dolary. Pro jednotlivce by něco takového nedávalo smysl, ale pro byznys s aspoň trochu rozumným počtem sledujících by to mohlo být zajímavé. Facebooku by to naopak mohlo značně pomoci vylepšit finanční bilanci této sociální sítě. Kdy se tato funkce objeví a zda vůbec, to ukáže až čas.

