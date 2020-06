Instagram: "embed" příspěvků může porušovat copyright, bez svolení ani ránu

Autorská práva opět komplikují situaci, tedy lépe řečeno jejich nejasné specifikování v podmínkách služeb. Konkrétně jde o sociální síť Instagram, kam uživatelé mohou nahrávat své fotky a videa. V podmínkách služby pochopitelně fotograf musí udělit licenci Instagramu a dát mu právo ke sdílení. Kdyby to neudělal, Instagram by takovou fotografii ani nemohl zobrazit, což jde proti tomu, proč vůbec člověk nahrává fotku na onen Instagram. Dokonce dává právo Instagramu na další sublicencování, jenže tady je velký problém. Vztahuje se tato možnost na udělení sublicence dalším uživatelům při použití funkce vkládání příspěvků (embed)? A jak Instagram nedávno potvrdil, nevztahuje. A to je hodně velký problém.



Vše vzniklo ze dvou nedávných soudních řízení s Instagramem. V tom prvním žalovala server Mashable fotografka Stephanie Sinclair za to, že na svůj server vložil přes rozhraní Instagramu její snímek. Soudce toto zamítl a argumentoval tím, že odsouhlasila podmínky služby, kde bylo řečeno, že dává Instagramu právo použít její fotku a sublicencovat ji dále, tedy i serveru Mashable pomocí funkce "embed". Jenže jen o pár týdnů později v případu Elliot McGucken vs Newsweek už vše dopadlo opačně. Zde soud řekl, že sice sublicence byla udělena, ale není jasně stanoveno, že se to týká i API pro sdílení (embedování) snímků. Soud ale ještě není u konce, takže uvidíme, jak dopadne finální verdikt.



A sám Instagram nyní potvrdil, že to opravdu jasné není a s něčím takovým nelze počítat. Doplnil tedy, že aby bylo možné sdílet fotografie z Instagramu pomocí funkce "embed", je nutné mít svolení autora. Je s podivem, že jsme se tohoto vyjasnění dočkali až po 10 letech existence aplikace, kdy to dosud nebylo jasné. A úplně to převrací celý koncept sdílení. Nač je tu tedy funkce, jejíž využití je v mnoha případech protizákonné, resp. použít ji zákonným způsobem vyžaduje spoustu komunikace a zdržení navíc? Což jde proti principu sociálních sítí, sdílení zajímavých věcí. Otázkou také je, kdo vlastně má být v případě neudělení souhlasu popotahován. Je to uživatel nebo Instagram? Jde totiž o to, že dotčené snímky nejsou na serveru toho, kdo je neoprávněně použil, ale stále na serveru Instagramu. Jde o tzv. serverový test a dle 9th Circuit Court of Appeals nezáleží na tom, kde jsou tato data, ale který server je zobrazuje. I když je sice zobrazuje funkce Instagramu, zobrazována jsou na serveru (stránkách) toho, kdo si nezajistil povolení k zobrazení.



Nyní to vypadá, že je sdílení výrazně komplikovanější a raději by ho nikdo ani neměl dělat. Na druhou stranu se zdá, že by Instagram konečně mohl přijít s funkcí, která fotografům dovolí nastavit licenci pro své snímky, což je něco, po čem fotografové volají už roky a bylo to vytrvale ignorováno. Až soudní řízení konečně rozvířilo stojaté vody Instagramu. Např. Flickr má něco takového už roky a autor si u každé fotografie může nastavit, zda je snímek ve veřejné doméně (public domain) přístupný všem zdarma pro jakékoli účely, Creative Commons s určitým omezením bezplatného využití dle konkrétní verze licence a nutnosti citovat autora, nebo zda je snímek chráněn copyrightem, a tedy bez výslovného svolení nepoužitelný.

