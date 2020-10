Instagram má problém: cenzuruje spoře oděné ženy, štíhlé mu ale nevadí

To, co cenzurovat a co nikoli, je velkým tématem posledních let. Dotýká se to především sociálních sítí, které na jednu stranu mají umožňovat svobodu slova, na druhou stranu jsou tlačeny různými skupinami k omezování příspěvků, které propagují násilí, nahotu a jiná kontroverzní témata. A právě nakládání s lidskou nahotou je jedním z problémů a skandálů sociální sítě Instagram. Australská komička Celeste Barber na Instagramu parodovala několik snímků modelek, které toho moc nezakrývaly. Zatímco však fotografie modelek na Instagramu vesele figurují bez sebemenších potíží, snímky od Australanky měly problém a nebylo možné je sdílet. Důvodem bylo, že dle Instagramu šly proti pravidlům ohledně nahoty a sexuálních aktivit. Přitom však neukazuje o nic více než původní snímky.



Podobný problém postihl i plus-size modelku Nyome Nicholas-Williams jejíž snímky byly také shledány závadnými a v tomto případě dokonce i staženy ze sítě. V případě Nyome se do toho zamíchalo nařčení nejen z cenzury snímků žen s ne zrovna štíhlou postavou, ale také vyvstala i rasová otázka. Sociální síť instagram se nakonec oběma ženám omluvila a fotografie jsou zpět na síti.

Ceny souvisejících / podobných produktů: