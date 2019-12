Instagram využije AI ke kontrole útočných popisků

Internet je médiem, ve kterém se velmi snadno šíří projevy nenávisti, což je poslední dobou velkým tématem. Sociální sítě nyní zkouší proti tomuto problému bojovat, aby byl internet trochu bezpečnějším a přátelštějším místem. V případě Instagramu to bude kontrola popisků zveřejňovaných snímků, které bude procházet systém umělé inteligence. Pokud zjistí, že by mohlo jít o útočný nebo jinak agresivní či nevhodný příspěvek, bude o tom uživatele informovat.



Jinak řečeno, uživateli řekne, že podobný popisek byl už v minulosti nahlášen jako závadný, a že by měl zvážit jeho změnu. Ta prozatím nebude vyžadována, takže pokud bude uživatel chtít, může i tak příspěvek odeslat. Je však velká pravděpodobnost, že i jeho příspěvek bude někým nahlášen. Instagram si od toho slibuje, že se počet závadných příspěvků o něco sníží a naučí to lidem lépe chápat, co je a co není vhodné. Prozatím bude tato funkce dostupná jen v některých vybraných zemích, později se patrně nasadí celoplošně.

