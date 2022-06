Inženýr vytvořil USB fotoaparát s výměnnými senzory i pomocí 3D tisku

Idea vyměnitelných snímačů není nic nového a v zásadě se to na koleně dá udělat už hodně dlouho. Německý inženýr Gaurav Singh totiž využil nabídky malých základních desek s rozměry 27×27 mm, které obsahují průmyslové snímače Sony IMX290, IMX327 nebo IMX462. Něco podobného jsme použili před šesti lety v testu toho, co vykreslí staré objektivy, a v našem případě to byl modul s 1/3,2" 8MPx snímačem IMX179