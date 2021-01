Irix uvádí objektiv 45mm F1.4 pro středoformát Fujifilm GFX

Irix má ve svém portfoliu jen několik objektivů, jejich počet se ale nyní rozšiřuje o další. Jde o Irix 45mm f/1.4 GFX a název už hodně napovídá. Půjde tedy o světelný objektiv pro středoformátový systém Fujifilm GFX. Má 45mm ohniskovou vzdálenost, což po přepočtu dává 36 mm a úhel záběru 62,64°. Při crop faktoru 0,8 se tak bude chovat stejně jako full frame objektiv s 36 mm a světelností F1,12. Rozsah 9lamelové irisové clony je F1,4 až F22.



Pokud jde o zaostřování, to je manuální se zaostřovacím kroužkem se 140° chodem. Objektiv patří do řady Dragonfly se zvýšenou odolností proti poškrábání, utěsněním proti vodě i prachu a speciální neklouzavým povrchem zaostřovacího kroužku. Při ostření se navíc neposouvají žádné členy, takže navíc ani nedochází k nasávání vzduchu, které by mohlo vést k přenosu prachu do prostoru u čipu. Kroužek má i zamykací tlačítko, aby nedošlo k nechtěnému přeostření. Minimální vzdálenost pro zaostření činí 40 cm.



Objektiv se skládá z 11 členů v 9 skupinách, jeden z nich je pak asférického typu. Novinka má 87 mm v průměru a délku 144 mm, váží pak nemalých 1120 gramů. Pokud jde o optické výkony, výrobce hovoří o zkreslení -1,07 % a nejlepšího obrazu dosahuje mezi clonami F4 až F5,6 uprostřed (130 lp/mm) a okolo F6,3 v rozích (80 lp/mm). Cena by se měla pohybovat okolo 795 USD (17 tisíc Kč dle kurzu)

