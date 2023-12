Jaký dárek koupit fotografovi na Vánoce? Máme tipy na dárky pod stromeček

Nadšenců do fotografie je spousta. Od těch, kteří fotí pomocí telefonů, až po ty, kteří mají výbavu za stovky tisíc. Pro všechny skupiny může být docela složité vymyslet pořádný vánoční dárek. Někdy se hodí drobnost, někdy naopak něco většího. V dnešním článku se podíváme na několik tipů, co byste mohli zvážit, pokud chcete obdarovat nějakého fotografa nebo kameramana.



Dárky pro mobilní fotografy



Dnes už většina lidí fotí telefonem, takže začneme dárky právě pro smartphony. Zde to mohou být většinou různé drobnosti, ale i pro telefony můžeme najít dražší záležitosti. Některé z těchto věcí mohou najít své uplatnění i u fotoaparátů.



Selfie tyč

Velmi oblíbenými produkty, které sice už nejsou tak populární jako kdysi, jsou selfie tyče. Ty nejjednodušší seženete už za ceny okolo 200 Kč, zde si ale dávejte pozor na styl uchycení. Někde může být stisk čelistí na přichycení telefonu příliš slabý a telefon může vypadnout, někde naopak příliš silný, a budete tak muset překonávat velkou sílu, takže vám sice telefon nevypadne, až bude nasazený, ale je tu naopak velké riziko, že vypadne při nasazování. Některé selfie tyče mohou fungovat také jako stativ (dole mají tři výklopné nožičky), ale nečekejte od toho nějak velkou stabilitu, zejména co se týče výrazněji vysunuté teleskopické tyče. Ovládání přes Bluetooth je pohodlné a v některých případech zde najdete i odnímatelnou dálkovou spoušť s tlačítkem. Selfie tyče mohou mít i stativový závit, který dovolí připnutí menšího kompaktu.

Tipy: Fixed Snap (XL)







Flexibilní stativ pro telefon

Následující tip na dárek dost souvisí s tím předchozím. Ne každému je po chuti selfie tyč, nicméně by uvítal např. malý stativ pro smartphone pro statické záběry, a to ať už fotografii nebo video. Zde existují jak levné šmejdy , které se brzy rozpadnou, tak i zajímavější mini stativy jako různé verze GorillaPodů nebo menších stativů např. od Manfrotta.

Tipy: Joby GripTight GorillaPod for MagSafe, Joby GripTight Action, Manfrotto Pixi Mini with Smartphone Clamp





Paměťová karta (pro Android)

I když dnes už většina telefonů nabízí dostatečnou vnitřní paměť a naopak většina už přestává podporovat paměťové karty, stále se takové najdou. Pokud tak někdo hodně fotí (zejména do RAWu), nebo hodně natáčí video, může přijít vhod velká paměťová karta microSDXC. Zde lze doporučit takové modely, které nabízí vyšší záznamovou rychlost (Video Class 30 a vyšší, UHS-I U3, A1 nebo ještě lépe třída A2). Ony telefony dokážou občas vynechávat snímky ve videu i při záznamu do interní paměti, takže nechcete, aby to bylo navíc způsobováno ještě pomalou kartou. Ideální je koupit kartu s adaptérem na SD, což umožní její použití i ve fotoaparátu, bude také více kompatibilní s různými čtečkami, ať už externími nebo těch v noteboocích.



Tipy: Samsung EVO Select microSDXC, SanDisk Extreme microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus





Předsádky na objektivy



I když telefony mají už obvykle spoustu objektivů a potřeba předsádek se tak zmenšuje, přesto mohou mít své opodstatnění. Hlavní senzor má většinou větší úhlopříčku, tedy i vyšší kvalitu obrazu, takže s kvalitní předsádkou dokáže vykouzlit lepší snímky než dedikovaný čip přímo v telefonu. Zde je ale třeba dávat pozor. Pokud koupíte jednoduché klipové předsádky , obrazová kvalita bude mizerná a jsou to ve většině případů naprosto vyhozené peníze. Jednou z výjimek by mohly být ND filtry, kde by klipové řešení mohlo být akceptovatelné. ND filtry se mohou hodit pro ty, kteří chtějí natáčet video a potřebují delší expozici (telefony obvykle neumožňují clonit a videa jsou příliš "ostrá" kvůli krátkým expozičním časům).

Zde mohou mít smysl profesionálnější produkty jako např. ty od společnosti Moment. Je třeba zakoupit pouzdro, redukci (na M-Series nebo T-Series objektivy) a pak příslušné předsádky. Tam se pak dá různě kouzlit a např. telepředsádku dát na hlavní senzor, čímž se zvýší kvalita tele-snímků ve srovnání s klasickým tele-modulem ve fotoaparátu. Dá se dát ale i na onen tele-modul, a dosah tak ještě prodloužit, to už ale s moc vysokou kvalitou nepočítejte (pořád to ale asi překoná digitální zoom). Každopádně tyto předsádky nejsou vůbec levné a jde o dost drahou legraci.

Tipy: Moment (pouzdro + redukce + objektiv)

Kruhové světlo nejen pro vloggery

Máte-li doma vloggera nebo vloggerku, jistě by mohlo přijít vhod přídavné světlo. Tato světla jsou obvykle ve formě stativu s držákem na telefon a kruhového LED prstence, za nějž se připevní telefon. Díky většímu průměru světla nejde o bodový zdroj, takže mizí ostré stíny, pokožka se zdá být hladší a celé video pak vypadá profesionálněji. Existují ale i menší světla, která se připevňují klipovým mechanismem nebo pomocí magnetu.

Tipy: Hama SpotLight Steady 120 II, Rollei Lumis Comfort Ring Light Bi-Color (28585), Rollei LUMIS Magnetic Smartphone Ring Light Bi-Color

Gimbal pro smartphone

Dalším tipem na dárek může být gimbal. Ačkoli dnes jsou už výkony stabilizací v některých telefonech téměř na úrovních gimbalu, toto zařízení může mít nadále svůj účel pro ještě lepší výkon. Důležité je pro natáčení stabilního videa v případě, že se kameraman s telefonem pohybuje. Ke gimbalům jsou dodávány mobilní aplikace, přes které lze ovládat jejich různé funkce. Některé gimbaly nabídnou i funkci stativu pomocí výklopných nožiček. Zajímavostí je, že gimbaly od DJI sice mají aplikaci pro iOS i Android, nicméně Google nepovolil tuto aplikaci do svého Obchodu Play, tu si tak musíte stáhnout ve formě APK souboru přímo od výrobce. Trochu to nabourává důvěru v tuto značku, která je ale jinak etalonem např. v oblasti dronů.

Tip: Zhiyun Smooth Q4, DJI Osmo Mobile 6, Insta360 Flow

Powerbanka

Velmi užitečným dárkem nejen pro fotografování může být powerbanka. Telefon nemá nikdy dost šťávy, a pokud se ještě hodně fotí a zejména natáčí video, mohou jít procenta baterky rychle dolů, takže zásoba elektrické energie se rozhodně hodí. Pokud je důležitá skladnost a nízká hmotnost, asi byste měli volit 10000mAh powerbanku, to ale počítejte, že mobilní telefon nabije tak 1,5krát. Pro delší fotografické dobrodružství by bylo dobré jít o něco výše a zde bude lepší volbou 20000mAh powerbanka, která by měla vydržet zhruba 3 nabití moderního telefonu. Pozor na to, že 30000mAh powerbanka a výše už bude mít více než 100 Wh, takže vám ji nepustí do letadla, mohlo by tak jít o dar, který nebude možné využívat na cestách, kam se dopravíte letecky.



Trochu vám mohou udělat nepořádek příslušné kabely a koncovky (USB-A, USB-B alias microUSB, USB-C a v případě starších iPhonů ještě Lightning), také které porty lze využít k nabití powerbanky, které k nabíjení zařízení, a jak rychle. Za úvahu může stát také podpora pro bezdrátové nabíjení.

Tipy: Adata P20000QCD, Xiaomi Mi 3 Ultra Compact 10000 mAh

Vodotěsné pouzdro na telefon

I když je dnes nemálo telefonů vodotěsných, náhoda je blbec, a mnozí raději svůj telefon ochrání další přídavnou linií v podobě průhledného vodotěsného pouzdra. Ta jsou univerzální, jde totiž o docela velký "sáček", do kterého se vloží telefon a může se pod vodu. Jde pochopitelně o takové jednoduché řešení, takže počítejte s tím, že občas se vám plast vyhne zrovna před objektivem, což může zdeformovat obraz. Občas to prostě dělá optickou neplechu, ale zároveň to mnohdy funguje až překvapivě dobře a zejména u moře jde o velmi oblíbenou pomůcku. Výhodou je také poutko, takže snižujete riziko, že telefon ztratíte, vypadne-li vám z ruky. Na druhou stranu se poutko strašně rádo plete před objektiv a kazí snímky a videa.



Tipy: Spigen Aqua Shield WaterProof Case