Jiná pravidla pro slavné? Jason Momoa se omluvil za fotku v Sixtinské kapli

Je poměrně dobře známo, že se v Sixtinské kapli ve Vatikánu nesmí fotit. Není divu, že si proto vlnu nespokojenosti vysloužil oblíbený herec Jason Momoa poté, co na svém Instagramu zveřejnil snímek z této kaple. Oprávněně se tak objevila otázka, proč si něco takového dovolil, a zda má snad jako slavný nějaká zvláštní privilegia, která ostatní nemají. Podobně se tak lidé ptali, proč správci kaple dovolují fotit se slavným (a dokonce se fotit s nimi), ale ne běžným lidem.



Celá situace se zákazem se datuje do roku 1980, kdy se rozhodlo o nákladném restaurování kaple, které trvalo 14 let. Největší příspěvek přišel ze strany japonské televize Nippon TV, která za to obdržela práva na fotografie z těchto prostor. Tato práva sice už vypršela, ale zákaz fotografování je nadále v platnosti např. i kvůli tomu, aby se zde zbytečně dlouho nezdržovali lidé. Památku totiž navštěvuje obrovské množství lidí a focení by akorát vytvářelo větší kumulaci lidí v prostorách a zdržování.

Na Instagramu se pak Momoa za zveřejnění fotky omluvil, pokud to někdo považoval za projev absence respektu italské kultuře. Podle jeho slov zaplatil za soukromý vstup do kaple (v Římě natáčí film Fast and Furious 10) a dal církvi velmi štědrý dar, díky čemuž se s ním fotila i samotná ochranka v kapli. A co vy? Považujete takový čin za nepřiměřený?