Již brzy se prý má představit Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Jsou to už téměř 3 roky od uvedení fotoaparátu Olympus OM-D E-M10 Mark III , je tedy čas na nového nástupce. Nyní se objevují neoficiální informace, že by se už brzy mohl představit nový model,. Vypadá to, že Olympus použije 20MPx snímač a dá sbohem dnes už zastaralému 16Mpx čipu z předchůdce. 5osá stabilizace snímače má zvýšit svůj účinek ze 4 EV na 4,5 EV, zaostřování nicméně zůstane nadále jen kontrastní se 121 body. E-M10 Mark IV má nabídnout 4K video do 30p, Full HD pak maximálně při 60p. Těšit se máme na 15fps sekvenční snímání s S-AF a 6,3 fps při C-AF.