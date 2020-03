JOBY uvedlo nová LED světla Beamo a Beamo Mini

Společnost JOBY přichází s dalším novým příslušenstvím. Zejména pro vloggery jsou určena nová malá LED světla Beamo a Beamo Mini. Ta mají opravdu velmi malé rozměry 5,1×5,1 cm, přičemž na délku se trochu liší, klasická verze má 4,7 cm, varianta Mini pak 3,9 cm. Oba dva modely jsou napájeny Li-Ion akumulátorem, který má vydržet na 40 minut svícení na 100 % výkonu, resp. 100 minut při 50% výkonu. V obou případech má světlo barevnou teplotu 5100 K a CRI je zhruba 95. To znamená, že dokáže svítit takřka všemi vlnovými délkami, ze kterých se skládá bílé světlo a fotografiím by tak neměly chybět žádné zásadní barevné odstíny.



Rozdíl zde pochopitelně jsou a není to jen délka. Pokud jde o světelný tok, ten dosahuje 1500 lumenů, resp. 1000 lumenů. Intenzita osvětlení pak činí 750 luxů, resp. 470 luxů, úhel svícení 60°, resp. 55° a dalším rozdílem je hmotnost, která činí 134 gramů u Beamo a 110 gramů u Beamo Mini. Jas lze korigovat tlačítky v 5 různých stupních nebo pomocí mobilní aplikace (pro iOS nebo Android) plynule v rozsahu 0 až 100 %. Obě varianty se nabíjí přes USB-C kabel, mají také závit pro stativ a 2 patice (cold shoe). Vhod může přijít difuzér, který rozptyluje světlo, a to pak bude sice slabší, ale zároveň méně ostré. Světla jsou také vodotěsná až do hloubky 30 metrů. Pokud jde o cenu, za Beamo chce JOBY 79,95 britských liber (cca 2400 Kč), za Beamo Mini pak 59,95 liber (cca 1800 Kč).

