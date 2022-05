Karty Samsung PRO Endurance: vydrží nepřetržitě zapisovat až 16 let

Samsung rozšířil nabídku paměťových karet o novou generaci PRO Endurance microSDHC a microSDXC. Ta slibuje především extrémně vysokou životnost. Určené jsou pro nepřetržitý zápis např. v CCTV kamerách, tělesných kamerách nebo těch do aut. Podle Samsungu by použité čipy NAND měly nabídnout 33krát vyšší životnost než ty použité u karet zaměřených na rychlost. Ta zde nehraje prim, takže je použito rozhraní UHS-I a máme tu rychlostní standard Class 10.

V případě 32GB a 64GB verze to máme konkrétně UHS-I U1 a Video Class 10 (minimálně 10 MB/s u trvalého zápisu videa), přičemž slibují rychlost sekvenčního čtení 100 MB/s a u zápisu je to pak 30 MB/s. 128GB a 256GB varianty už mají UHS-I U3 a Video Class 30. Maximální přenosové rychlosti jsou 100 MB/s u čtení a 40 MB/s u zápisu. Při nepřetržitém trvalém zápisu 26Mbps Full HD videa by měly vydržet 2 roky (32GB) až 16 let (256GB). Počítám-li to správně, karty lze přepsat zhruba 6400krát. Ceny byly stanoveny na $11 (32GB), $15 (64GB), $28 (128GB) a $55 (256GB). Záruky jsou 2, 3, 5 a 5 let v pořadí uvedených kapacit.