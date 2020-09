Knihovna Kongresu na Flickru žádá snímky z koronavirové pandemie

Koronavirová pandemie je obrovské téma, které se už dnes stává významným milníkem v historii lidstva. Knihovna Kongresu (Library of Congress - LOC) chce proto vytvořit kolekci snímků týkající se života při pandemii nemoci COVID-19. Fotografové, a to ať už jde o profesionály nebo amatéry, se mohou přihlásit do nově vytvořené skupiny COVID-19 American Experiences a nahrát maximálně 5 snímků týkajících se koronavirového života v USA.