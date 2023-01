Kodak zvýší ceny svých filmů až o 40 %

Před pár týdny se objevila informace, že by měla společnost Kodak od března zvyšovat ceny svých filmů v průměru o 17 %. Nyní se objevují nové zprávy, které jsou ještě méně pozitivní. K navýšení cen opravdu dojde, stane se tak ale už od 16. ledna. Navíc bude toto navýšení výraznější, a to v rozsahu od 20 do 40 %. Uživatelé filmů Kodak toto jistě nebudou přijímat s nadšením.



Zájem o filmovou fotografii se přitom v poslední době opět o něco zvyšuje a Kodak nestačí uspokojovat poptávku. Je totiž jedinou firmou, která ještě vyrábí barevné filmy a během posledních 18 měsíců byla společnost nucena nabrat přes 300 nových zaměstnanců, aby navýšila výrobu. Místo výroby pět dní v týdnu dnes jede nepřetržitě.