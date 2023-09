Kompaktní Sony A7C R dostává 61MPx snímač, systémy AI a 7EV stabilizaci

Sony A7C R. Tento model má rovněž full frame snímač Exmor R CMOS, jde ale o 62,5MPx model s rozměry 35,7×23,8 mm. Jeho efektivní rozlišení činí 61,0 MPx. Data může ukládat do JPEGu, HEIFu nebo 14bitových RAWů. Snímač podporuje hybridní fázové ostření s 693 AF body a citlivostí od -4 EV (při F2,0). Máme tu procesor BIONZ XR, který obsahuje také část pro AI výpočty. I díky tomu je možné efektivně detekovat a zaostřovat na lidi, zvířata, ptáky, hmyz, auta, letadla a vlaky. Mechanická stabilizace senzoru pracuje v 5 osách a nabídne až 7EV účinek. Díky funkci Pixel Shift Multi Shooting dokáže vytvářet až 240,8MPx fotky, které vzniknou díky sloučení 16 jemně posunutých snímků.

Co se týče videa, navzdory vysokému rozlišení čipu je zde maximem 4K video (3840×2160 pixelů). To je k dispozici max. při 59,94p a datovém toku 200 Mbps s barevným kódováním 4:2:2. V režimu Super 35 se využívá over-samplingu z rozlišení 6.2K. V případě All-Intra záznamu to pak stoupá až na 600 Mbps. Full HD video (1920×1080 pixelů) je pak podporováno max. při 119.88p. Fotoaparát může využívat kodek MPEG-4 AVC/H.264 nebo MPEG-H HEVC/H.265. Zajímavostí je potlačení blikání umělých zdrojů světla. Samozřejmostí je křivka S-Log3 s více než 14EV dynamickým rozsahem, je zde i S-Gamut3 a S-Gamut3.Cine.



Citlivosti mohou být od ISO 100 do 32000, režim rozšíření nabídne ISO 50 až 102400. Korekce expozice je pak +/-5 EV. Mechanická závěrka má rozsah od 1/4000 sekundy do 30 sekund, elektronická začíná na 1/8000 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/160 sekundy, v APS-C režimu pak 1/200 sekundy. Sekvenční snímání dosahuje max. rychlosti 8 fps.

Sony A7C R má slot pro kartu SD včetně rozhraní UHS-II. Elektronický hledáček typu 0,39" OLED má rozlišení 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů), 0,7× zvětšení a až 120fps obnovovací frekvenci. Hlavní displej je plně otočný (výklopný o 176°, otočný o 270°), má 3,0" úhlopříčku, je dotykový a jeho rozlišení je 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Najdeme tu rozhraní USB-C 3.2, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 3,5mm jacky pro sluchátka i mikrofon, nechybí ani HDMI typu D, které podporuje 16bitový RAW video výstup. Podporováno je i streamování přes USB (max. 4K30p nebo 1080p60). Akumulátor NP-FZ100 zvládne 490 snímků na jedno nabití při focení přes hledáček a 530 snímků přes displej. Tělo přístroje měří 124×71,1×63,4 mm a váží jen 430 gramů. Tělo bude k dispozici za cenu 89.990 Kč s DPH.