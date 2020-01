Kompakty Canon PowerShot možná dostanou duální stabilizaci

Máme zde další patenty společnosti, které ukazují vyvíjené technologie této firmy. Nyní tu máme patent , který napovídá, že se možná v příštích kompaktech společnosti objeví nové technologie stabilizace obrazu. Zatímco nynější kompakty PowerShot mívají jen optickou stabilizaci obrazu, v budoucnu by mohly mít i mechanickou formu posunem snímače. Výsledkem by tak byla duální stabilizace obrazu, která začíná být čím dál obvyklejší u CSC fotoaparátů, ale byla by něčím nezvyklým u kompaktů s vestavěným objektivem.