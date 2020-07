Koronavir v akci: květnové prodeje DSLR proti loňsku spadly o 79 %

Máme zde nové statistiky CIPA, které nám prozrazují počty dodávek nových fotoaparátů za květen a situace je doslova tragická. Vedle všeobecného propadu popularity fotoaparátů se zde výraznou mírou podepsal i koronavir a situace kolem něj. Takže se na to pojďme podívat. Výrobci spadající pod CIPA za květen 2020 dodali pouhých 370 tisíc fotoaparátů, což je proti dubnu 2020 o 33 % méně. Meziročně (proti květnu 2019) je to ale doslova šílený propad o opravdu výrazných 73 %! V řeči peněz je to o trochu lepší, průměrná cena fotoaparátů se zvýšila, takže trh byl ve výši 18 miliard japonských jenů, což je o 12 %, resp. 64 % méně.

Kupodivu to nebyly kompakty, které zaznamenaly největší propad. Tam bylo dodáno 155 tisíc kusů, což je o 38 % méně než v dubnu a o 74 % méně než v loňském květnu (v případě peněz jde o propady o 15 %, resp. 64 %). Nejzásadnější propad totiž zaznamenaly zrcadlovky, jejichž dodávky se smrskly už jen na na 90 tisíc kusů. Proti dubnu je toto číslo o 48 % menší, meziročně jde pak dokonce o 79% propad. To je tedy téměř na pětinu. I zde se větší oblibě těšily spíše dražší modely a v řeči peněz jsou propady o něco nižší, konkrétně jde o 36 %, resp. 73 %.

"Vítězem" je zde kategorie CSC, která zaznamenala 124 tisíc dodaných kusů. To jsou čísla srovnatelná s letošním dubnem, jde jen o 2% propad a dokonce se trh svým objemem zvýšil o 6 %. Každopádně pokud to srovnáme s loňským květnem, ani zde vůbec nejde o pěkná čísla a počtem kusů jde o 62% pokles, v penězích pak o 58 %.



