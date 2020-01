Lady Gaga na Twitteru zveřejnila kradenou fotku z fotobanky i s vodoznakem

nebo ten, kdo jí spravuje účet na Twitteru, má nyní problém. Objevil se zde totiž příspěvek s textem "can y’all stop", ve kterém je fotka dívky s kuklou na hlavě, diktafonem a sluchátky. Na tom by nebylo nic až tak divného, kdyby nebyl přes fotku vodoznak fotobanky Shutterstock, což značí, že byla fotka ukradena z fotobanky a nikdo za ni nezaplatil. Kradená nebyla jednou, protože na snímku je navíc i vodoznak serveru MemeCenter. Je to o to více zvláštní, že samy hudební hvězdy obvykle také nemají rády, když se jejich díla neoprávněně kopírují.