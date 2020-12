Laowa má nový kompaktní širokoúhlý objektiv 10mm f/2 Zero-D MFT

Od Venus Lens jsme se dočkali dalšího zajímavého objektivu. Jde o Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT, a jak už napovídá název, je určen pro Micro Four Thirds fotoaparáty. Potěší především velmi kompaktní konstrukcí, kdy má jen 53 mm v průměru a 41 mm na délku. Jeho hmotnost se tak dostala jen na 125 gramů. To je dobré i vzhledem k tomu, že jde o světelný širokoúhlý objektiv.



Při 10mm reálné a 20mm přepočtené ohniskové vzdálenosti dává úhel záběru 96°. 5lamelová irisová clona má rozsah od F2 do F16. Clona je ovladatelná elektronicky z těla fotoaparátu, do něhož lze přenášet EXIF informace. Optická konstrukce má 11 členů uspořádaných do 7 skupin, dva členy jsou asférické, tři pak z ELD skla. Zaostřovat lze od vzdálenosti 12 cm, což stačí na dosažení 0,15× zvětšení. S objektivem lze využívat 46mm filtry. Cena byla stanovena na $399 (téměř 13.000 Kč s DPH).



Ceny souvisejících / podobných produktů: