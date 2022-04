Leica 0-Series samotného Oskara Barnacka jde do dražby, čekají se až 3 mil. EUR

Aukce Leitz Photographica Auction bude slavit významné jubileum. Půjde už o 40. aukci a také 20leté výročí, přičemž se bude konat v Leitz Park ve Wetzlaru v Německu 11. června 2022. To se také oslaví dražbou přístroje, který je patrně tou nejcennější Leicou na světě. Jde o Leicu 0-Series, jeden z 23 kusů ověřovací série (odhady se pohybují mezi 20 až 25 vyrobenými kusy), která měla zjistit, jaký by byl zájem o tyto fotoaparáty. Byly vyráběny v roce 1923 a jde o předchůdce první skutečné Leicy A, která se představila o dva roky později.



Už to, že jde o nultou řadu Leicy, které po celém světě zbylo jen okolo tuctu kusů, dává fotoaparátům Leica 0-Series hodně vysokou cenu. Tento kus se sériovým číslem 105 je ale ještě významnější. Jeho majitelem byl totiž samotný Oskar Barnack, zakladatel Leicy (jeho jméno je vyryté na horní straně přístroje). Fotoaparát je vybaven objektivem 50mm f/3.5. Vyvolávací cena nebude rozhodně nízká, začít se má na 1 mil. EUR. Předpokládá se, že by se mohla prodat za 2 až 3 mil. EUR, ale je možné, že to bude i více. V roce 2018 se např. prodala Leica 0-Series za 2,4 mil. EUR. Ta byla sice v mnohem lepším stavu, ale zase nebyla Barnackova.

