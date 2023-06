Leica Q3 s 60MPx čipem přináší 8K video a bezdrátové nabíjení

Leica Q3 a příjemně posouvá jeho schopnosti dál. Novinkou je tady full frame snímač bez low-pass filtru s celkovým rozlišením 62,39 MPx, z čehož se efektivně využívá 60,3 MPx (9520×6336 pixelů). Procesorem je tu Leica Maestro IV. Umí ukládat 8bitové RAWy nebo 14bitové RAWy (DNG soubory), které mají zhruba 70MB velikost. Novinkou je tu podpora hybridního fázového zaostřování.

Leica představila nástupce full frame kompaktu Q2 . Nepřekvapivě nese jménoa příjemně posouvá jeho schopnosti dál. Novinkou je tady full frame snímač bez low-pass filtru s celkovým rozlišením 62,39 MPx, z čehož se efektivně využívá 60,3 MPx (9520×6336 pixelů). Procesorem je tu Leica Maestro IV. Umí ukládat 8bitové RAWy nebo 14bitové RAWy (DNG soubory), které mají zhruba 70MB velikost. Novinkou je tu podpora hybridního fázového zaostřování.

Vedle zvýšeného rozlišení fotografií tu máme zvýšení i u videa. Leica Q3 totiž podporuje 8K video (UHD i DCI, tedy 16:9 i 17:9) max. s 29,97p v 10bitových barvách s barevným kódováním 4:2:0 na kartu nebo 4:2:2 přes HDMI. Max. datový tok činí 300 Mbps. 4K video zvládá až do 59,94p, a to i v All-Intra záznamu s datovým tokem do 600 Mbps. Ve Full HD je maximem 119,88p. Vedle záznamu do H.264 a H.265 je možný i záznam do ProRes.



Objektiv je tu Leica Summilux 28mm f/1.7 ASPH. s 11 členy v 9 skupinách, přičemž tu jsou 3 asférické elementy. Jeho světelnost dosahuje výborných F1,7, clonit lze pak max. na F16. Fotoaparát nabídne digitální výřezy pro 35mm, 50mm, 75mm a dokonce i 90mm ekvivalent. Zaostřovat může od 30 cm, v režimu makra pak do 17 cm.

Mechanická závěrka podporuje časy 1/2000 sekundy až 2 minuty, elektronická pak 1/16000 sekundy až 1 sekundu. Synchronizační čas blesku je 1/2000 sekundy. Dostupné jsou všechny režimy PASM. Citlivosti jsou od ISO 100 do 100 000, v manuálním režimu lze zvolit i ISO 50. Sekvenční snímání může dosahovat rychlosti do 4 fps včetně AF a AE při každém snímku, maximem je 14bitová hloubka. S pevně nastavenou expozicí a zaostřením se lze dostat na 7 fps ve 14 bitech nebo až 15 fps ve 12 bitech.

Elektronickému hledáčku bylo zvýšeno rozlišení z 3,68 na 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů). Jeho reálné zvětšení činí 0,79× a prodleva činí 0,005 sekundy. Pokud jde o displej, ten má 3,0" úhlopříčku, rozlišení 1,843 mil bodů (960×640 RGB pixelů) a je dotykový i výklopný. Leica Q3 podporuje bezdrátové připojení přes Wi-Fi nebo Bluetooth 5.0LE. Li-Ion akumulátor (7,2V, 2200mAh) vydrží na pořízení 350 snímků. Fotoaparát je možné přes USB nejen nabíjet, ale také napájet.

Zajímavostí je tu možnost využití příplatkového gripu, který umožní bezdrátové nabíjení fotoaparátu, podložka je dodávána s gripem. Rozměry těla jsou 130×92,6×80,3 mm, váží 658 gramů (s baterií 743 gramů). Sám fotoaparát má 8GB vnitřní paměť, rozšířit ji můžete kartou SDXC až typu UHS-II. Oficiální cena je 142.990 Kč s DPH, což na Leicu není zas až tak moc. Má i certifikaci Made for iPhone pro snazší přenášení fotografií do iPhonu a iPadu.