Leica SL2-S, překvapivě levná Leica pro profesionální video

Společnost Leica přichází s novým full frame CSC fotoaparátem. Nese název SL2-S a jde o dosti překvapivý model. Leica se vždy soustředila především na fotografie a její fotoaparáty bývají hodně drahé. V případě SL2-S to není až tak pravda. Tento model je totiž profesionálním náčiním pro natáčení videa a za tělo zaplatíte 4895 USD, což sice není málo, ale v zásadě to zdaleka nejsou násobky toho, co je běžné v této třídě.

Najdeme zde 24,6MPx CMOS snímač bez low-pass filtru s 5,94μm pixely, který je vybaven 5osou mechanickou stabilizací. Ta slibuje 5,5EV účinek a díky tomu si můžete užít stabilizovaného obrazu i s nestabilizovanými objektivy. Data lze ukládat v JPEGu nebo RAWu (DNG soubory, 12bitové u vysokorychlostního snímání, jinak jsou 14bitové). Stejně jako u Panasoniců, i zde jde 8expozice pro vytváření 96MPx snímků, podobně tak tu najdeme kontrastní autofokus s DFD.



Pokud jde o video, najdeme zde až Cinema 4K video (4096×2160 pixelů) při 59,94p. Na SD kartu zvládne 8bitový výstup s kódováním 4:2:0, přes HDMI si troufne i na 10bitový výstup se 4:2:2 a datovým tokem 150 Mbps. Spokojíte-li se s 29,97p, pak lze využít 10bitový výstup ve 4:2:2 i na SD kartu s datovým tokem až 400 Mbps. Full HD video (1920×1080 pixelů) zvládá až při 180 fps pro slow-motion video, datový tok je ale jen 20 Mbps. Plnohodnotné Full HD umí maximálně při 59,94p, kde lze využít All-I, 4:2:2 v 10 bitech přes HDMI i na SD kartu a tokem 200 Mbps. Potěší přítomnost režimů L-Log nebo HLG pro rozšířený dynamický rozsah, záznam je možný i do formátu HEVC (H.265). Užitečné jsou i zabudované LUT, takže už při přehrávání lze vidět, jak bude vypadat post-processing.



Leica SL2-S má mechanickou štěrbinovou závěrku, může ale využít i plně elektronickou. Ta mechanická má rozsah od 1/8000 sekundy do 30 sekund, elektronická pak nabídne 1/16000 sekundy až 60 sekund. Synchronizační čas blesku je pak 1/250 sekundy. Citlivosti mohou být od ISO 100 do ISO 100000 v režimu Auto, manuálně lze zvolit i ISO 50. Sekvenční snímání dosahuje rychlosti 2 nebo 5 fps, režim High Speed přináší 9 fps bez AFC a Super Speed pak až 25 fps s elektronickou závěrkou. Nechybí korekce expozice od -3 do +3 EV, bracketing pro 3 nebo 5 snímků s rozdíly až 3 EV.



Fotoaparát podporuje dvě SDXC paměťové karty včetně verzí s rozhraním UHS-II. Zajímavostí je velký 4GB buffer, který dovoluje dosáhnout rychlého sekvenčního snímání bez omezení.Tělo je vyrobeno z hliníku a hořčíku, je odolné vůči prachu a vodě, přičemž výrobce slibuje splnění standardu IP54. Najdeme tu port HDMI 2.0b typu A, USB-C 3.1 Gen 1, dva 3,5mm jacky pro mikrofon i sluchátka. Tělo měří 146×107×83 mm a váží 850 gramů bez baterie a karty. S tímto příslušenstvím pak hmotnost vyroste na 931 gramů.

Elektronický hledáček má rozlišení 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů) se zvětšením 0,78×, 100% pokrytím a obnovovací frekvencí 120 fps. Hlavní dotykový displej má 3,2" úhlopříčku s rozlišením 2,1 mil. bodů. Na horní straně je ještě monochromatické LCD s 1,28" úhlopříčkou a rozlišením 128×128 pixelů. K dispozici jsou bezdrátová rozhraní Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth 4.2. S fotoaparátem dostanete 90denní předplatné na fotografický plán Adobe Creative Cloud. Napájení pak zajišťuje akumulátor Li-Ion s napětím 7,2 V s kapacitou 1860 mAh, který má vydržet na 510 snímků.



