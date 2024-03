Leica SL3 dostává 60MPx snímač a podporu 8K videa

Leica představila fotoaparát Leica SL2, což byl v podstatě předělaný SL3 zvyšuje rozlišení full frame senzoru CMOS na 62,39 MPx, efektivně pak na 60,3 MPx. Nemá low-pass filtr, je mechanicky stabilizovaný v 5 osách s 5EV účinkem. Novinkou je tu procesor Maestro IV. Podporuje ukládání do 8bitových JPEGů i 12 nebo 14bitových RAWů. Jeden RAW soubor (DNG) má velikost cca 70 MB. Fotoaparát má 8GB buffer, který má vystačit na 60 DNG souborů při nejrychlejším 15fps sekvenčním snímání. Snímač podporuje hybridní fázové ostření.

Je tomu už 5 let, copředstavila fotoaparát Leica SL2, což byl v podstatě předělaný Panasonic Lumix S1R . Zatímco však Panasonic ještě nástupce nepředstavil, Leica už ano. Její nový modelzvyšuje rozlišení full frame senzoru CMOS na 62,39 MPx, efektivně pak na 60,3 MPx. Nemá low-pass filtr, je mechanicky stabilizovaný v 5 osách s 5EV účinkem. Novinkou je tu procesor Maestro IV. Podporuje ukládání do 8bitových JPEGů i 12 nebo 14bitových RAWů. Jeden RAW soubor (DNG) má velikost cca 70 MB. Fotoaparát má 8GB buffer, který má vystačit na 60 DNG souborů při nejrychlejším 15fps sekvenčním snímání. Snímač podporuje hybridní fázové ostření.

Fotoaparát si troufne na Cinema 8K i UHD 8K video max. při 29,97p s datovým tokem 300 Mbps (kódování 4:2:0 10bit). Cinema 4K a UHD 4K je podporováno do 59.94p při stejném kódování a 100 Mbps, v případě All-I je to 4:2:2 a tok až 600 Mbps. Ve Full HD zvládá max. 119,88 fps (All-I při 400 Mbps nebo jako slow-motion). Vedle H.265 a H.264 je podporován i Apple ProRes.



SL3 disponuje mechanickou závěrkou s podporou časů od 1/8000 sekundy do 60 minut. Plně elektronická závěrka má pak rozsah 1/16000 sekundy až 60 sekund. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy. Citlivosti jsou pak podporovány od ISO 100 do ISO 100.000 u fotografií (od ISO 50 v manuálním nastavení). Snímač má dvě základní ISO citlivosti, nízký rozsah je tak ISO 50 až 280, vysoký pak od ISO 320 do ISO 100.000.



Leica SL3 podporuje paměťové karty SDXC až do UHS-II modelů, zvládne také CFexpress Type B. Rozměry fotoaparátu činí 141,2×84,6×108,05 mm, bez baterie a karty váží 769,7 gramů. EVF má rozlišení 5,76 mil. bodů a 60fps nebo 120fps frekvenci. Jeho zvětšení dosahuje 0,76×. Hlavní LCD má 3,2" úhlopříčku a rozlišení 2,33 mil. bodů, jde o dotykový panel. Nahoře je pak ještě 1,28" stavový panel s rozlišením 128×128 pixelů. Najdeme tu 3,5mm jacky pro sluchátka i mikrofon, podporována jsou i bezdrátová rozhraní Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0 LE. Napájení zajišťuje akumulátor s napětím 7,2 V a kapacitou 2200 mAh, což má stačit na pořízení 350 fotografií. Během provozu se dokáže napájet s až 27 W (9V/3A). Cena byla stanovena na 6995 USD.